Hieltjes doet oproep aan burgemeesterkandidaten: 'Kom 'ns op vakantie in Kapelle'

Uit twee sollicitatierondes en bijna veertig kandidaten is geen nieuwe burgemeester gekozen voor Kapelle. Hieltjes doet daarom een oproep aan alle potentiële burgemeesterskandidaten: "Kom hier een weekje op vakantie. Dan weet ik zeker dat je voor Kapelle kiest."

Tienerjaren

Waarnemend burgemeester Hieltjes stapt op. Hoogstwaarschijnlijk per maart. Hij vertrekt naar Duiven. "Het is vooral de streek: De Liemers. Een streek waar ik persoonlijk een sterke band mee heb. Mijn beide ouders waren middenstanders uit die streek. Het grootste deel van mijn tienerjaren heb ik daar in de buurt gewoond. In die zin voelt het dus als terugkeren naar mijn roots."

Nieuwjaarsreceptie Kapelle 2020 (foto: Omroep Zeeland)

'Vriendelijk en capabel'

Op de nieuwjaarsreceptie veel vriendelijke woorden voor Hieltjes. "Jammer dat u weggaat, we gaan u missen." Ook van VVD- fractievoorzitter Iman Vleugel heeft lovende woorden voor Hieltjes over; "Erg vriendelijk en capabel." Op de hamvraag waarom het niet is gelukt een nieuwe burgemeester te vinden, reageert Vleugel voorzichtig. "Ik heb op mijn werk bij ziekenhuis Bravis ook vaak sollicitatiegesprekken. Het komt dan ook wel voor dat er geen geschikte kandidaat uit naar voren komt. Dan kun je beter een interim aanstellen en verder zoeken. Al geef ik toe dat twee rondes zonder geschikte kandidaat wel uitzonderlijk is."

'Lastig, maar het is nu eenmaal de procedure'

Verder wil hij niet veel kwijt. "Ik vind het zelf ook heel vervelend dat ik niet het hele verhaal kan vertellen, maar dat hoort nu eenmaal bij zo'n procedure. Ook als je wel iemand vindt, kan je niet vertellen wie er nog meer gesolliciteerd hebben. Het is makkelijk om dingen te roepen als je er niet bij betrokken bent en het is lastig dat je daar niet op kan reageren als je dat wel bent. " Vleugel benadrukt dat er geen sprake is van een crisis. "Alles draait door. Als er crisis is, dan liggen er dingen op hun gat, is er ruzie. Kapelle wordt gewoon bestuurd."

Wethouder Annebeth Evertz sluit zich daarbij aan. "Het klinkt misschien raar, maar er is niet zoveel aan de hand. Het bestuur functioneert. Het komt wel goed, al is dat misschien erg Kappels om dat zo te zeggen. "

Half januari zal de gemeenteraad met de Commissaris van de Koning overleggen over de stappen die moeten worden gezet om te komen tot een nieuwe waarnemend burgemeester. Daarna wordt er opnieuw gezocht naar een burgemeester voor langere tijd.

Anton Stapelkamp, voormalige burgemeester, hij vertrok naar Aalten (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: