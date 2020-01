Zeeland wordt wakker: Kapelle, koopavond en Van Vollenhoven in Zeeland

Geweizwammetjes in het Poelbos bij Goes (foto: Bertie Sijbrands)

Burgemeester Kapelle

Het was gisteren hét onderwerp van de avond in het gemeentehuis van Kapelle tijdens de nieuwjaarsreceptie; de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Kapelle. Want twee jaar en twee sollicitatierondes verder is de vertrouwenscommissie er niet in geslaagd een geschikte opvolger te vinden voor de in 2017 vertrokken Anton Stapelkamp. En nu ook waarnemend burgemeester Huub Hieltjes heeft aangegeven te vertrekken is de chaos compleet.

Nieuwjaarsreceptie Kapelle 2020 (foto: Omroep Zeeland)

Winkelen op rustigste avond

Koopavonden boeten over het algemeen al langer in qua populariteit bij winkeliers en het winkelend publiek. Maar er is altijd baas boven baas: de eerste koopavond van het jaar op 2 januari. Een dag waarop iedereen nog half aan het bijkomen is van de feestmaand december waarin hoogstwaarschijnlijk al voldoende is gekocht en uitgegeven. Dus wie gaat er dan nog 's avonds winkelen? Niet veel mensen, ontdekte onze verslaggever, die wel een paar mensen sprak die nog het een en ander moesten halen.

Uitgestalde winkelrekken op straat voor die paar mensen die 's avonds kwamen winkelen (foto: Omroep Zeeland)

Pieter van Vollenhoven in Zeeland

En tot slot nog even een korte aankondiging. Want niemand minder dan Pieter van Vollenhoven richt vanavond zijn blik op Zeeland in het programma Professors op pad op NPO 2. In dit programma gaat Van Vollenhoven samen met botanicus Joop Schaminée op pad en laten ze door de lens van Pieter van Vollenhoven zien hoe natuur en fotografie samengaan. En vanavond staat de Oosterschelde centraal. Het duo bezoekt samen met een boswachter Schelphoek waar in '53 de Ramp begon met een dijkdoorbraak en vanuit die plek worden ze meegenomen naar de omgeving van het Watersnoodmuseum waar ze zogenoemde 'onderwatertuinen' bekijken.

De uitzending is vanavond te zien om 19.55 uur op NPO 2.

Een schilderachtig tafereel op een paalhoofd bij Westkapelle (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer

Vanuit het westen gaat het vanochtend af en toe regenen en er is een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het is met 9 graden zacht voor de tijd van het jaar. Ook vanmiddag is er in het begin kans op regen en dan zijn er ook een paar flinke buien mogelijk, met kans op windvlagen. Later in de middag en vanavond komen er opklaringen en blijft het overwegend droog.