Extinction Rebellion Zeeland: 'We gaan geen kruispunten bezetten'

De jonge internationale groepering bestaat pas sinds vorig jaar en groeit snel. Extinction Rebellion is actief in 56 landen. Ook in Nederland laten ze zo nu en dan van zich horen. Zo blokkeerden activisten belangrijke verkeersaders in Amsterdam.

Dat soort acties hoeven we echter niet van René Bosma, Remko Delfgaauw en Ron van Jeveren in Zeeland te verwachten. "Je zult ons niet vastgeketend zien aan het Provinciehuis of kruispunten bezetten. Waar wij goed in zijn, is het maken van grote beelden."

Strandtekeningen en graancirkels

De drie mannen hebben namelijk als passie om grote strandtekeningen en graancirkels te maken. Die kunstvorm willen ze nu gaan inzetten om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Zo maakten de drie pas nog een enorme protesttekening op het strand toen oliegigant Aramco naar de beurs ging. Ze hopen door dit soort acties mensen aan het denken te zetten.

De strandtekening van de mannen achter Extinction Rebellion (foto: Extinction Rebellion)

De Zeeuwse klimaatactivisten kijken ook kritisch naar zichzelf. Remko Delfgaauw: "Ik heb zonnepanelen en eet bijna geen vlees en zuivel meer. Ook heb ik een reis naar Antarctica afgezegd. Ik zou daar met een vriend heen gaan, maar die heb ik een paar weken geleden gebeld dat ik het niet naar mezelf kon verantwoorden."

Levenservaring

Extinction Rebellion is een jonge beweging met veel jonge mensen. De drie heren, die rond de vijftig schommelen, denken echter dat ze juist met hun levenservaring wel wat toe te voegen hebben. "Jonge mensen kunnen heel fanatiek zijn. Wij denken misschien net wat langer na over onze acties."

Extinction Rebellion Zeeland heeft sinds kort een eigen Facebookpagina (foto: Extinction Rebellion)

Een typisch Zeeuws onderwerp als het gaat om klimaatverandering is het gevecht met het water, volgens Remko Delfgaauw. "Elke keer blijkt dat de zeespiegelstijging toch weer erger is dan gedacht. Dat gaat Zeeland natuurlijk direct aan."

Losse groepering

Zeeuwen die mee willen doen als er een actie is, kunnen de Facebookpagina volgen. "Je echt aansluiten bij Extinction Rebellion kan niet. Het is een hele losse groepering." Wanneer de eerstkomende actie te verwachten is, houden de drie Zeeuwse oprichters nog even geheim.