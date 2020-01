Zeeland in 2120: veel landbouw en de Sahara op Schouwen

Een kaart van Zeeland in 2120 (foto: Wageningen Universiteit)

Het onderzoek is uitgevoerd door landbouwkundigen, ecologen, sociale wetenschappers, economen en kenners op het gebied van hoogwaterveiligheid en veranderingen in rivieren. De onderzoekers gaan nu in gesprek met overheden, waterschappen en natuurorganisaties, om over hun ideeën te praten.

Wat met de zeespiegelstijging?

Dat valt wel mee. De onderzoekers stellen 'niet gekozen te hebben voor een wild visionair beeld waarbij we bijvoorbeeld half Nederland prijsgeven aan zee en op terpen wonen'. Ze willen Nederland blijven beschermen tegen de zeespiegelstijging met dijken en dammen, versterkte duinen en extra vooroevers. Dat is duidelijk te zien op de kaart van Zeeland in 2120. De kop van Schouwen en de Walcherse kust worden gedomineerd door duinpartijen. Deze zogenoemde zachte kustverdediging moet zeewaarts worden uitgebreid. Dat wil zeggen dat de extra duinen niet ten koste gaan van land en bebouwing.

Ook zou er een nieuwe waterkering moeten komen, op de plek waar nu de Oosterscheldekering ligt. De onderzoekers denken het getij te kunnen bewaren door een achterwaartse doorlaat in zowel de Wester- en Oosterschelde te maken. Verder is het de bedoeling dat zogenoemde potpolders in ere worden hersteld door ze te laten opslibben. In potpolders is water opgeslagen om de druk op dijken te verminderen. Na het opslibben kunnen deze gebieden voor landbouw worden gebruikt.

Hitte-eilanden in steden

Dat het in de toekomst heet wordt in de zomers, is algemeen bekend. De onderzoekers stellen voor om hitte-eilanden in steden te maken. Deze bomen, schaduw en groen kunnen voor verkoeling zorgen op dagen die tamelijk warm verlopen.

Om iedereen te kunnen huisvesten, moeten er in de toekomst woonlandschappen op de hoge zandgronden bij de Veluwe en in Brabant komen.