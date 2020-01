Ja, er wordt nog streekdracht gedragen, maar niet onder de 83

Eind 2019 liepen er welgeteld 23 vrouwen rond die één van de Zeeuwse drachten in ere houden. Daarbij zitten ook de dames die soms geen muts of een ander gebruikelijk kledingstuk meer dragen. Dames in klederdracht zijn alleen nog te vinden op Walcheren. Hun gemiddelde leeftijd wordt geschat op 92. In het allerlaatste bolwerk van Zeeuwse streekdracht kunnen we nog wel onderscheid maken tussen Arnemuidse dracht en Walcherse dracht.

Gewone kleding, dat is maar niets

De 92-jarige Janna Meerman uit Arnemuiden zul je nooit zien in een gewone broek of jurk. "Ik heb mijn dracht lang geleden een keer omgewisseld voor gewone kleding, maar vond het helemaal niets", zegt ze. Dat de dracht verdwijnt is logisch maar toch betreurt ze het: "Heel, heel jammer en het komt niet meer terug."

Janna Meerman in gesprek met verslaggever Els Fokke over haar authentieke streekkleding.

De 98-jarige Jans Willemse in Grijpskerke heeft altijd Walcherse dracht gedragen. Lange tijd was ze met haar zus Kee, die vorig jaar overleed, het enige zussenpaar in Zeeuwse dracht. Ooit toonde ze exclusief voor Omroep Zeeland nog wat er allemaal bij komt kijken voordat je volledig in dracht bent aangekleed. Maar tegenwoordig is ze door ziekte niet meer zo mobiel en smokkelt ze een beetje met dat aankleden. Zo heeft ze haar onder- en bovenmuts aan elkaar vastgezet. En draagt ze een vest in plaats van het traditionele jak, zo vertelt ze.

Afgelopen november deed Omroep Zeeland een oproep om de streekdrachtdragers op de kaart te zetten. Er kwam welgeteld één melding van buiten Walcheren, namelijk uit Goes. Maar na enig speurwerk blijkt dat deze mevrouw daar wel gesignaleerd is, maar niet woont. Dat kan natuurlijk ook.

83 lentes

De meeste meldingen kwamen vanuit Arnemuiden. Daar wonen nog zeven dames die de dracht trouw zijn gebleven, zowel de zondagse dracht als de doordeweekse dracht, die iets eenvoudiger van uitvoering is. Maar ook hier worden de dames er niet jonger op. De jongste draagster telt inmiddels 83 lentes.

Janna Meerman-Siereveld draagt sinds haar kindertijd Arnemuidse dracht (foto: Omroep Zeeland)

De andere zestien dames wonen in Middelburg, Grijpskerke, Westkapelle en Aagtekerke en omgeving. Zij zijn allen ouder dan 83, vertelt juwelier Piet Minderhoud uit Westkapelle. Hij is gespecialiseerd in streeksieraden en kent daardoor veel van de draagsters. Al ruim dertig jaar houdt hij tellingen bij van wie nog in dracht loopt.

Mannen in klederdracht?

Zeeuwse mannen in dracht zijn er al sinds 2003 niet meer. De meldingen die we kregen van mannen in dracht moeten toe te schrijven zijn aan bijvoorbeeld evenementen met een regionaal tintje, zoals ringsteekwedstrijden of andere folklore. Dit is niet wat we bedoelden.

Kaart

De meldingen op de kaart van Zeeland plus de waardevolle informatie van streekdrachtdeskundige Piet Minderhoud leveren het onderstaande beeld op.

