CZ onderhandelt nog met Zeeuwse ziekenhuizen over contract voor dit jaar

Vergelijkingssite ZorgKiezer.nl houdt een overzicht bij met welke zorgverzekeraars ziekenhuizen contracten voor dit jaar hebben afgesloten. Het Adrz is nog in onderhandeling met CZ, en heeft al contracten met VGZ, Menzis en Zilveren Kruis Achmea. "De onderhandelingen met CZ lopen nog", zegt een woordvoerder van Adrz. "Wij maken ons geen zorgen."

Zorgsaam heeft ook al contracten afgesloten met VGZ, Menzis en Zilveren Kruis Achmea. "Ook bij ons lopen de onderhandelingen met CZ nog", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "Maar het gebeurt wel vaker dat we het nieuwe jaar zonder contract beginnen. Dus dat is niet abnormaal."

Consequenties

Voor patiënten die bij CZ verzekerd zijn, heeft het uitblijven van een contract met de Zeeuwse ziekenhuizen volgens een woordvoerder van het bedrijf geen consequenties. "We vergoeden de zorg in de Zeeuwse ziekenhuis nu ook gewoon alsof er al een contract is", zegt hij. Dat geldt zowel voor mensen met een zogeheten naturapolis als voor verzekerden met een restitutiepolis.

De woordvoerder van CZ is optimistisch over de gesprekken met de Zeeuwse ziekenhuizen. "We zijn goed in gesprek met elkaar en verwachten dat we er binnenkort wel uitkomen."

Regioplan

Dat de gesprekken tussen CZ en het Adrz nog lopen, heeft ook te maken met de invulling van een nieuw regioplan voor de zorg in Zeeland. "CZ is een van de partners waarmee we in gesprek zijn over de invulling van de zorg voor de toekomst", zegt een woordvoerder van Adrz. "Mede daardoor duren de onderhandelingen wat langer. Maar dat is niet omdat we er niet uitkomen, we zijn juist in gesprek over samenwerking met CZ."

Afspraken met zorgverleners

CZ maakt ieder jaar afspraken met zorgverleners. Volgens het bedrijf gebeurt dit om de beste zorg beschikbaar te maken en de premie betaalbaar te houden. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg en de samenwerking tussen zorgverleners, maar ook over wachttijden. De prijs van de behandeling en de hoeveelheid te leveren zorg zijn ook onderdeel van die afspraken.