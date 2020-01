Danny Vera bereikt hoogste positie met Roller Coaster in Top 40 (tot nu toe)

Roller Coaster kwam vorig jaar op 12 april binnen in de Top 40 op positie 35. Vervolgens schommelde het nummer 27 weken tussen posities 20 en 40. Bijzonder, want dat was nog nooit eerder zo lang gebeurd. Het vorige record - 23 weken - stamde uit 1967 en was in handen van de Duitser Roland W. met Monja.

Uiteindelijk verdween Roller Coaster op 18 oktober na een half jaar uit de lijst. Maar, na een afwezigheid van elf weken popte het nummer vorige week weer op, op plek 27. Mogelijk heeft zijn terugkeer in de Top 40 te maken met een andere lijst: Danny Vera was met Roller Coaster de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de Top 2000. Van de huidige veertig nummers staat het nummer van Danny Vera met 29 weken het langst in de Top 40.

Emma Heesters en Rolf Sanchéz bestormen Top-40 (foto: AvroTros)

Ondertussen lukt het de Zeeuwse Emma Heesters en Rolf Sanchez maar niet om door te stoten naar de eerste positie van de lijst. Hun nummer Pa Olvidarte staat al vier weken op de tweede plek. Hun concurrent is een geduchte: Dance Monkey van Tones And I staat al veertien weken op één.

