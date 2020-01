Tholen schakelt landsadvocaat in om stukken over zwembad geheim te kunnen houden

Zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

Zwembad De Spetter is voor 1,5 miljoen euro gerenoveerd, maar moest de afgelopen twee jaar zo'n 15 keer sluiten. Het nieuwe zuiveringssysteem bleek niet goed te werken, waardoor het water troebel werd. Door dat troebele water ontstond een onveilige situatie voor bezoekers; badmeesters konden niet meer zien wat er onder water gebeurde en of er eventueel mensen op de bodem van het zwembad lagen. De gemeente heeft de aannemer aansprakelijk gesteld.

Geheimhouding

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in december eiste PVV-fractievoorzitter Vincent Bosch dat alle stukken rond de renovatie op tafel kwamen. Het college van burgemeester en wethouders weigerde dat, om 'bedrijfseconomische redenen'. Daarop spande de PVV een rechtszaak aan tegen het college. Ook moest de PVV een rechtszaak aanspannen tegen de eigen gemeenteraad, omdat een meerderheid - de coalitiepartijen SGP, VVD en de ChristenUnie - akkoord is gegaan met de geheimhouding.

Zwaar geschut

PVV-Fractievoorzitter Vincent Bosch is verbaasd over het inschakelen van een landsadvocaat. "Je zet een landsadvocaat alleen in bij hele heikele kwesties. Je begint je af te vragen wat het college onder de pet probeert te houden, dat zij zulk zwaar geschut inzet om de stukken over zwembad De Spetter geheim te kunnen houden."

Het kantoor van de landsadvocaat staat de Staat der Nederlanden bij in juridische procedures. De advocaten van dit kantoor zijn geen ambtenaren, maar werken zelfstandig. Het kantoor treedt alleen op namens de Staat en behandelt geen zaken tégen de Staat. Ook worden geen adviezen gegeven aan andere cliënten, waardoor de belangen van de Staat direct of indirect zouden kunnen worden geschaad. De huidige landsadvocaat is in handen van het kantoor Pels Rijcken in Den Haag.

De PVV wil de geheime stukken boven tafel omdat het volgens Bosch gaat om de veiligheid van de bezoekers én medewerkers. "Wethouder Frank Hommel heeft al toegegeven dat de medewerkers gevaar hebben gelopen. Ik wil in de openbaarheid bespreken, wat die gevaren dan precies zijn geweest en waarom het college niet eerder actie heeft ondernomen. Het was immers al langer bekend dat er problemen waren."

Landsadvocatenkantoor Pels Rijcken heeft haar advocate Elisabeth Pieterman op de zaak gezet. Op de site van Pels Rijcken staat Pieterman omschreven als 'een autoriteit op het gebied van openbaarheid van bestuur (Wob) en andere staatsrechtelijke issues die het binnenlands bestuur betreffen.' Pieterman kondigt zelf in een brief aan, dat ze volgende week met een verweer komt, namens de gemeenteraad.

PVV-fractievoorzitter Vincent Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Het college heeft het bezwaar van de PVV doorgestuurd naar de gemeenteraad, omdat het college stelt dat zij zelf geen partij meer is. De gemeenteraad is immers degene die heeft beslist dat de stukken geheim mogen blijven. Daarmee is de rechtszaak van de PVV tegen de eigen gemeenteraad de hoofdzaak geworden. Alle oppositiepartijen hebben zich achter de rechtsgang van de PVV geschaard, maar zijn in de minderheid in de gemeenteraad van Tholen.

