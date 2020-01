Kamperland houdt na wijziging dienstregeling één bushalte over; dorpsbewoners zijn 'aardig pissig'

Over de aanwijzingsborden bij de haltes Dwarsstraat, Veerweg en Noordstraat hangt een oranje plastic zak met daarop de tekst 'Halte tijdelijk opgeheven'. Volgens vervoersmaatschappij Connexxion moesten de haltes opgeheven worden, zodat de bus op tijd in Goes kan aankomen.

Bushaltes opgeheven in Kamperland (foto: Omroep Zeeland)

"Onzin!", vindt dorpsbewoner John van Haver. "Die paar minuutjes maken echt niet uit, die halen ze zo in!" Van Haver is, zoals hij het zelf zegt, 'aardig pissig' over de opheffing van de bushaltes.

'Tien minuten lopen naar de bushalte'

"Vooral de ouderen hier in het dorp hebben hier last van. Die moeten nu tien minuten lopen voordat ze bij de enige bushalte in het dorp zijn. Als je dan slecht ter been bent, heb je een probleem", zegt van Haver.

Daarom nam Van Haver contact op met het provinciebestuur en de gemeente Noord-Beveland. "Ik heb nog niets van ze gehoord", zegt hij. "Vroeger was openbaar vervoer nog van de mensen, nu is het andersom. Bij de overheidsinstanties proberen ze zomaar alles te beslissen, maar ze houden geen rekening met de dorpsbewoners."

Kaart met opgeheven en huidige bushaltes in Kamperland. (foto: Omroep Zeeland)

Van Haver is bang dat Kamperland niet het enige dorp is waar bushaltes verdwijnen. "Ik denk dat Wissenkerke hierna aan de beurt is. En dat is jammer, want de provincie en de gemeente willen juist het gebruik van openbaar vervoer stimuleren! Dat gaat niet zo."