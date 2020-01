Als het aan Wilma ligt wordt de Zeeuwse klederdracht straks een foto-attractie, net als in Volendam

Wilma maakt streekkostuums voor onder andere culturele organisaties en particulieren. Haar beide oma's droegen tot op hoge leeftijd Walcherse dracht. "Ik ben gefascineerd door hoe het gemaakt is, hoe de beukjes eruit zien, het hoort echt bij Zeeland, maar ook bij mij. En het zou jammer zijn als het binnenkort helemaal uit het straatbeeld verdwijnt en we het alleen nog zien op folkloristische dagen."

Coupeuse Wilma de Groot doet haar 'snelle pak' aan (foto: Omroep Zeeland)

In twee jaar tijd halveerde het aantal draagsters van Zeeuwse dracht bijna, naar 23. Vooral in Westkapelle en Arnemuiden worden nog Zeeuwse boerinnen gesignaleerd. De oudste dame in klederdracht is 100, de jongste 83.

Bekend van 'Zeeuws Meisje'

De Groot werkte mee aan het kunstproject Zeeuws Meisje van fotograaf Rem van den Bosch en kreeg veel positieve reacties op de kostuums die ze daar voor maakte. Dat bracht haar op het idee om te onderzoeken of er brood zit in het concept van de fotoshops in Volendam, waar het samen-in-klederdracht-op-de-foto tot een heuse attractie is verheven.

Voetbaldames van VV Serooskerke in op stap in Volendam (foto: VV Serooskerke)

In Zeeland kun je al wel bij fotografen in dracht op de foto. "Maar dat gebeurt vaak in de authentieke kleding, en het kost veel tijd voordat je daarin aangekleed bent, zeker als je met velen bent. Het zou juist leuk zijn als je binnen vijf minuten aan- en uit kan kleden en in dracht-look op de foto kunt", zo vertelt ze. Ze heeft al een soort jurk genaaid, zeg maar een Walchers pak uit één stuk, makkelijk aan en uit te doen.

De jurk is er dan al wel, maar een vastomlijnd plan nog niet. De Groot: "Daar is meer voor nodig. Een goed ondernemersplan, een geschikte locatie, fotoapparatuur, coupeuses die pakken kunnen naaien, en misschien wel sponsoren." Grijnzend: "Misschien zou de provincie wel kunnen bemiddelen als het gaat om een locatie."

