Bowlsen is 'leuk en gezellig', maar de club in 's-Gravenpolder kan nog wel wat leden gebruiken

Het is voor de vijftien leden in de sporthal in 's-Gravenpolder vaste prik: ieder vrijdagochtend bowlsen ze drie uur lang. ''Ja, bowlsen, zo heet dat", legt Ruud van Driel van de BowlsClub De Zwake uit. Hij praat graag over bowls. Je ziet aan hem dat hij geniet als hij met het spel bezig is.

Bowls is een sport die vooral in Groot-Brittannië en Australië populair is. De bedoeling is om met een grote bal zo dicht mogelijk bij een witte bal te komen. En nee, het is geen jeu de boules of pétanque. "De ballen van bowls zijn veel zwaarder. De jack, de witte bal waar de ballen heen moet, is net zo groot als een tennisbal en de ballen maken echt een koers.'' Verder rol je de ballen. En ook al moet je de bal een kleine dertig meter rollen, je moet het met beleid doen, weet Van Driel. ''Je rolt al gauw te snel.''

Met bowls moet je de grote bal zo dicht mogelijk bij de kleine, witte bal krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Hoe moeilijk het spel ook lijkt, het is goed te leren. Ook op latere leeftijd. "Wij zijn hier allemaal in de zeventig, tegen de tachtig, en helpen elkaar om beter te worden." Alles gaat op een rustig tempo. "Het is gezellig en je bent lekker in beweging. Straks doen we een kopje koffie en dan doen we nog een rondje."

Klinkt goed. Toch heeft BowlsClub De Zwake weinig leden. Of in ieder geval: ze zouden er wel meer willen. "Het maakt het alleen maar gezelliger. Maar hoe meer leden, hoe makkelijker je ook kan bestaan." Als er meer mensen zijn om de zaalhuur over te verdelen, kan de prijs per persoon wat omlaag. En kan de club de kas wat aanvullen voor bijvoorbeeld materiaal en uitwedstrijden. Iedereen die wil, kan zich op vrijdagochtend melden bij sporthal De Zwake in 's-Gravenpolder.