Organisator Kustmarathon Lein Lievense jaar geleden overleden: kijk documentaire terug

Lein Lievense bij de finish van dochter Angela die dit jaar de Kustmarathon liep. (foto: Omroep Zeeland)

Na eerder prostaatkanker en blaaskanker te hebben gehad, werd bij Lievense zo'n twee jaar geleden uitgezaaide leverkanker geconstateerd. Een arts in het Rotterdamse ziekenhuis raadde Lievense aan leuke dingen te gaan doen. "Maar als je geen toekomst meer hebt, dan is er niks meer leuk om te doen", aldus Lievense.

Lievense onderging in zijn laatste Kustmarathon-jaar meerdere chemo's, maar knapte daar niet meer van op. Zijn conditie werd slechter, waardoor hij minder kon doen voor de Kustmarathon. Toch stond hij in oktober 2018 in de Langstraat in Zoutelande om op de eindstreep om voor de laatste keer de winnaars te feliciteren.

Documentaire Opgeven, amme nooit nie

In de documentaire Opgeven, amme nooit nie is te zien hoe strijdbaar Lievense was en hoe dierbaar de Kustmarathon hem was. Tegen de verwachting in kon de organisator zelf nog bij de première zijn. Voor hem en zijn vrouw Lenie was dat een emotionele ervaring.

De documentaire werd vorig jaar in de documentaireweek van Omroep Zeeland uitgezonden en is nu ook online terug te kijken.