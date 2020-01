Shirin van Anrooij derde in Gullegem

Shirin van Anrooij op archieffoto. (foto: Orange Pictures)

Vrijwel de gehele wedstrijd reed de 17-jarige renster op de derde plaats, en ze leek zelfs even het gaatje met de twee koploopsters te kunnen dichten, toen die ten val kwamen, maar ze slaagde er net niet in om erbij te komen. Even werd ze nog bijgehaald door de Amerikaanse Rebecca Fahringer, maar uiteindelijk wist ze haar weer los te rijden. De oudere zus van Shirin, Lindy van Anrooij kwam als dertiende over de eindstreep.

Derde

Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn werden uiteindelijk eerste en tweede. Van Anrooij behield de derde plaats en completeert daarmee een volledig Nederlands podium. Ze kwam op precies halve minuut van de winnares als derde over de finish. Lindy van Anrooij moest bijna vijf minuten prijsgeven op winnares Alvarado.

Topvorm

De 17 jarige Shirin van Anrooij is goed in vorm, op nieuwjaarsdag won ze nog een veldrit in Luxemburg en vorige week reed ze zelfs op kop in een super prestige veldrit in Diegem, maar moest ze met materiaalpech afhaken in de laatste ronde.

Later vandaag zie je hier een reactie van Shirin van Anrooij.