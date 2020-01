Nick Corré nieuwe trainer Zeelandia Middelburg

Nick Corré (foto: Paul ten Hacken)

Corré is bezig aan zijn vierde seizoen als trainer van Arnemuiden. Daarvoor was hij trainer bij VCK, Kruiningen en Veere. Corré is in het bezit van het diploma TC1. Dat diploma is de reden dat Salim Ben Sellam, de huidige hoofdtrainer vertrekt, omdat Ben Sellam komend seizoen dat diploma wil gaan halen.

Nick Corré zegt uit te kijken "naar de samenwerking met de spelers en met de mensen binnen de vereniging, om gezamenlijk iets moois op te bouwen.. Zeelandia Middelburg is een erg mooie vereniging waar veel potentie in zit'.

Het bestuur en de technische commissie van Zeelandia Middelburg zijn blij met de verbintenis tussen de club en Nick Corré.

Koploper

Zeelandia Middelburg stapte afgelopen zomer over naar het zaterdagvoetbal en staat halverwege het seizoen bovenaan in de vierde klasse. De kans is groot dat Corré volgend jaar met de Middelburgers uitkomt in de derde klasse.

