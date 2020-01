Hang eens mosselen aan de muur

De schelpen van mosselen blijken al langer een multifunctioneel product. Want ze worden ook gebruikt voor onder andere schelpenpaadjes, als voedselbodem voor oester, maar ze kunnen ook vocht tegengaan in de bijvoorbeeld kruipruimtes. En daarnaast zijn ze dus ook uitstekende geluidvangers, ontdekte Elly Deurloo. Zij maakt nu al zo'n vijf jaar panelen met mosselen en andere schelpen.

Broer is de aanstichter

Het is dankzij haar broer dat ze nu bijna dagelijks 'helemaal blij' wordt van de schelpen. "Als je zo intensief bezig bent met de schelp, dan zie je dat ieder exemplaar anders is. Het is dus ook de kunst daarnaar te kijken en dan zie je het vanzelf wel", zegt ze enthousiast terwijl ze voorovergebogen over een plank staat met een halfharde pasta-achtige substantie erop waar ze mosselschelpen in drukt. "Een mosselschelp is geen wegwerpmateriaal, maar een gebruiksvoorwerp."

Elly Deurloo maakt panelen van mosselen voor aan de muur, maar ook goed voor akoestiek (foto: Omroep Zeeland)

Vijf jaar geleden werd ze gebeld door haar broer Paul Deurloo, een aannemer uit Tholen. Hij mocht het wellness-gedeelte van een hotel vernieuwen en de architect had het idee opgevat om de muren te voorzien van twee grote foto's van mosselen. Maar dat zag Paul niet zitten. Hij wilde in plaats van foto's echte schelpen aan de muur en belde Elly. "'El, ik heb een klusje voor je', zei hij. En legde uit wat de bedoeling was. Maar ik had dat nog nooit gedaan en ook nog nooit aan gedacht", vertelt Elly. Samen met haar nicht boog ze zich over deze uitdaging en samen bedachten ze een manier om de mosselen op de muur te krijgen.

Tot in Oostenrijk

En waar het aanvankelijk zou blijven bij één opdracht zijn het er vijf jaar later veel meer geworden. Met de oprichting van een eigen bedrijf als gevolg: Noordzeebanket. Hoeveel panelen Elly al gemaakt heeft, weet ze niet precies. Haar panelen hangen in allerlei winkels en restaurants tot in Oostenrijk aan toe, waar ze fungeren als blikvanger achter de bar, de toog of de kassa. Maar ook zijn er hele wanden van bad- en woonkamers bekleed met haar schelpenpatronen.

Niet geschikt op de vroege morgen

De panelen maakt ze allemaal alleen of samen met haar nicht. Per vierkante meter heeft ze al snel rond de vijfhonderd mosselschelpen nodig. Een aantal dat ze niet bij elkaar krijgt door elke dag zelf mosselen te eten. "Ik heb dat een poosje gedaan, maar dat is niet te doen." Daarom wordt ze geholpen door haar buren die na een mosselmaaltijd de lege schelpen komen brengen.

Maar de grootste partij mosselschelpen krijgt ze van een restaurant om de hoek. "In het hoogseizoen zet ik daar op vrijdag een hele grote emmer neer die ik op zondag weer ophaal", waarna ze met het smerigste klusje van het hele proces begint: "Die schelpen zitten dan allemaal nog onder de mayonaise, sausjes en servetjes zitten er ook nog tussen", vertelt Elly smakelijk, om er aan toe te voegen dat het geen geschikt klusje is voor de vroege morgen en een lege maag.

Waar het allemaal nog toe gaat leiden, durft ze niet te zeggen. Maar ze hoopt op termijn van de opdrachten te kunnen leven, want nu is het nog een parttime-job en daar wil ze snel verandering in brengen.