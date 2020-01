Nieuwe routes maken van Noord-Beveland een paradijs voor mountainbikers

Bijna 600 deelnemers startten vanmorgen in Wissenkerke voor de jaarlijkse wandel- en mountainbiketoertocht over het eiland. Voor de 14e keer konden lopers en fietsers Noord-Beveland verkennen over drassige weggetjes en winterse bospaadjes

Enthousiasme

Peter de Looff van de organisatie merkt het enthousiasme bij de deelnemers. "Het afgelopen jaar zijn er kilometers nieuwe routes bijgekomen in natuurgebied De Schotsman bij Kamperland en het Kortgeense Bosje. Daar wordt erg enthousiast op gereageerd."

(foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren is er ruim 80 kilometer aan route over het eiland bijgekomen en nog zijn er nieuwe plannen. Omdat het potje met onder andere Europese subsidie nog niet helemaal leeg is, zijn er plannen voor een technisch stuk met obstakels in de buurt van Kortgene.

MTB-wedstrijden

Volgens Peter de Looff moet dit vooral de jeugd aanspreken, maar is het ook een plek waar in de toekomst mountainbikewedstrijden kunnen worden gereden. Een professionele parcoursbouwer is in de arm genomen om het nieuwe gedeelte te ontwerpen.