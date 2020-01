Energiedrankjes taboe op Reynaertcollege Hulst

Blikjes energiedrank (foto: Omroep Zeeland)

Het besluit om de energiedrankjes te verbieden is opgenomen in het leerlingenstatuut. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan de gevaren van energiedrankjes. Rector Peter Winters: "Wij vinden het als school heel belangrijk dat we niet alleen vakken als Nederlands, wiskunde en geschiedenis geven, maar ook dat we de jongeren bewust maken van wat ze eten en drinken. Wij hebben ervaren dat energiedrankjes niet goed zijn voor de concentratie en de prestaties van de leerlingen."

Voorlichting

De nadruk ligt in eerste instantie op voorlichting. Mentoren hebben een powerpoint-presentatie ter beschikking, waarin ze kunnen ingaan op de gevaren van energiedrankjes en daarover met de leerlingen in gesprek gaan. "Wat zit erin, denk aan suikers, denk aan cafeïne maar ook aan andere andere stoffen waarvan artsen zeggen: Blijf daar onder de achttien jaar vooral van af."

Kinderartsen pleiten al langer voor een verbod op energiedrankjes voor kinderen jonger dan 13 jaar en een maximum van één blikje voor jongeren tot 18 jaar. Te veel van deze drankjes zorgt volgens hen voor veel klachten bij kinderen en jongeren. Volgens de Vereniging voor Kindergeneeskunde zijn er gevallen bekend waarbij leververgiftiging, stuiptrekkingen en nierfalen werden veroorzaakt door hoge doses energiedrank. Een hoge dosis cafeïne, een van de stoffen die in energiedrankjes zitten, kan volgens de kinderartsen leiden tot gejaagdheid, angststoornissen, hartritmestoornissen en slaapproblemen. Een blikje energiedrank bevat ongeveer evenveel cafeïne (zo'n 80 milligram) als een kopje filterkoffie.

Winters erkent dat scholieren het verbod kunnen omzeilen door met hun drankjes aan de andere kant van het schoolhek te gaan staan. "Maar als je daarom zou zeggen 'dan doen we maar niks', dat vind ik veel te makkelijk."

Gezonde school

Over het verbod op energiedrankjes heeft rector Winters overleg gevoerd met de twee andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het Zwin College in Oostburg en het Lodewijk College in Terneuzen hebben deze stap volgens Winters nog niet gezet.

Het Reynaertcollege afficheert zich ook op andere gebieden als een gezonde school. Zo loopt er een project dat moet voorkomen dat leerlingen te zwaar worden Ook is de school in zee gegaan met een cateraar die vooral gezonde producten levert.