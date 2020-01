Goedemorgen! Kerstboom weg, energiedrankjes en dichten over Zeeland

Donkere wolken en zon boven de duinen bij Neeltje Jans (foto: Lianne Provoost)

Het is vandaag Driekoningen, een christelijke feestdag waarop wordt gevierd dat drie wijzen uit het oosten een opgaande ster zagen en daarop Jezus vonden. Daarnaast is het ook de dag waarop de kerstboom echt uit huis moet, want anders zou die ongeluk brengen...

Enkele blikjes energiedrank (foto: Omroep Zeeland)

Maar het is vandaag ook de eerste schooldag van 2020 nu de kerstvakantie voorbij is. En zo'n dag is altijd weer even wennen en dat is het dit keer zeker voor de leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst, want vanaf vandaag worden er geen energiedrankjes meer verkocht in de school, en mogen ze ook niet meer worden gedronken.

Gedicht op gevel Middelburgs pand (foto: Omroep Zeeland)

En iedereen die dichten leuk vindt en van Zeeland houdt, kan vanaf vandaag mee doen aan de Zeeuwse gedichtenwedstrijd, waarin ze de schoonheid van de provincie bezingen. Gedichten kunnen tot en met 26 januari worden ingestuurd, waarna op nationale gedichtenwedstrijd een winnend gedicht wordt gekozen, die vervolgens op de buitengevel van het gebouw van Omroep Zeeland komt te staan.

Een mooi plaatje geschoten bij Waarde (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer

Verwacht vandaag geen plaatjes zoals hierboven bij Waarde van het weekend. De week start namelijk met veel bewolking, maar daar komt in de loop van de dag verandering in, want de bewolking wordt dunner waardoor de zon goed kan doorbreken. Vanavond keert de bewolking terug waarna er kans is op een regenbui.