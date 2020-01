Tournee moet Four Freedoms Awards meer bekendheid geven

Medailles die horen bij de Four Freedoms Awards (foto: ANP Foto)

Voor de tournee gaat de Roosevelt Foundation samenwerken met de stichting Vrijheidscolleges, die in aanloop naar Bevrijdingsdag en op 5 mei zelf colleges door het hele land organiseert rondom het thema vrijheid. Vandaag wordt de samenwerking ondertekend. Deze dag is niet zomaar gekozen, want vandaag is het 79 jaar geleden dat Franklin Delano Roosevelt zijn vier vrijheden uitsprak, die volgens hem voor iedereen in de wereld zouden moeten gelden.

Tijdens een speech voor het Amerikaanse congres op 6 januari 1941 stelde Roosevelt dat wereldvrede alleen kan worden bereikt als de mensen in alle landen over voldoende vrijheden beschikken. Dat wil zeggen vrijheid van meningsuiting (Freedom of Speech), de vrijheid van godsdienst (Freedom of Worship), vrijwaring van vrees (Freedom from Fear) en vrijwaring van gebrek (Freedom from Want). Mensen die zich voor een van deze vrijheden inzetten, komen voor een medaille in aanmerking. De awards worden sinds 1982 uitgereikt, toen Nederland en de Verenigde Staten vierden dat ze al 200 jaar diplomatieke betrekkingen hadden. Middelburg is gaststad vanwege de Zeeuwse roots van de voorvaderen van Roosevelt.

Het is de bedoeling dat de mensen die zijn onderscheiden met een Four Freedom-award in gesprek gaan met publiek tijdens de vrijheidscolleges. De aftrap van die tournee vindt plaats in Middelburg na afloop van de uitreiking van de awards. Dit jaar is Middelburg weer gastheer van de awards, die om het jaar in New York en Middelburg worden uitgereikt.

Speech Franklin Delano Roosevelt

America first

In New York kunnen alleen Amerikanen worden onderscheiden en in Middelburg mensen van over de hele wereld. Een overzicht van alle laureaten die in Middelburg zijn onderscheiden, is hier terug te vinden.

Wie dit jaar worden onderscheiden met een Four Freedom Award, wordt later deze maand bekendgemaakt. Commissaris van de koning Han Polman, voorzitter van de Roosevelt Foundation, laat weten dat op dit moment de laatste puntjes op de 'i' worden gezet.