Goes is booming en groeit harder dan de rest

De nieuwe wijk Goese Diep met de TV-toren op de achtergrond (foto: Omroep Zeeland)

Eén blik op de kaart en je ziet dat Goes op het kruispunt ligt van de belangrijkste Zeeuwse wegen. Dan heb je als stad direct een fikse voorsprong. Omroep Zeeland heeft de Zeeuwse en de Goese groei in 2018 (meeste recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek) vergeleken met 2012 toen we nog midden in de crisis zaten. Als de economie aantrekt moet dat als eerste in een stad met de positie van Goes te merken zijn.

Economie-wethouder Derk Alssema (CDA) verklaart de groei van Goes door een 'combinatie van factoren'. Hij noemt de centrale ligging, de concentratie van voorzieningen en de 'bruisende binnenstad'.

In de periode 2012 - 2018 is het Zeeuwse inwonertal met een half procent toegenomen, maar in Goes met twee procent. Dat zijn 682 mensen erbij in zes jaar. Het gaat hier niet zozeer om een stevig geboortecijfer, want dat is in Goes niet bijzonder groot, maar vooral omdat ieder jaar meer mensen ervoor kiezen om in de Ganzenstad te gaan wonen dan om er weg te gaan.

Sterke groei vorig jaar

In 2019 ging het helemaal hard in Goes. Uit voorlopige bevolkingscijfers over 2019 die de gemeenten hebben vrijgegeven blijkt dat Goes in een jaar tijd met 435 inwoners is gegroeid.

Maar waar moet je op letten bij zo'n snelle groei? Professor Edwin Buitelaar, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht, zegt hierover: "Steden zijn steeds populairder. Mensen willen dichtbij voorzieningen en werk wonen. Die trend zie je in heel Nederland en daarbuiten. Je moet er wel op letten dat die groei niet ongebreideld is, niet zonder limiet. Dat doe je door zoveel mogelijk compact te bouwen. Daarmee bespaar je ruimte en zo spaar je het landschap en dure landbouwgronden."

De economie van Goes maakte in dezelfde periode een veel grotere sprong voorwaarts. Namelijk een kwart meer banken en verzekeringskantoren en 22 procent meer ondernemingen in de bouw. In absolute getallen: in 2018 bleken deze sectoren 125 ondernemingen méér te hebben dan in 2012.

Ook meer horeca, makelaars en transportbedrijven in Goes

De economische activiteit nam niet alleen toe bij banken, verzekeringsmaatschappijen en in de bouw. De groei in andere sectoren is getalsmatig weliswaar minder groot, de percentuele groei is toch opvallend: 27 procent meer horeca-bedrijven, 21 procent meer makelaars en een kwart meer ondernemingen in de transport- en opslagbranche. Allemaal een hogere score dan de rest van Zeeland in deze sectoren.

Goes (foto: Ria Brasser)

Het aantal bedrijven in de categorie Industrie is in die periode ook met 25 procent gestegen, maar daarin deed de rest van Zeeland het nog ietsje beter. Het aantal winkels en groothandels is in de betreffende periode nauwelijks gegroeid, namelijk 3,5 procent.

