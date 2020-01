Walchers vrouwenvoetbal uit het slop door combinatieteam

Franke bedacht de volgende oplossing: voeg de speelsters samen en maak er twee teams van die namens de drie clubs spelen. FC Dauwendaele, Walcheren en Zeelandia Middelburg zagen dit wel zitten. Maar het blijkt wel een lastige opgave, volgens Franke. "Je hebt eerst een commissie die zegt: dat kunnen we wel doen. Maar dan moet een bestuur er ook nog iets van vinden."

Helemaal nieuw is zo'n fusie overigens niet. In Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld voetballen de dames van Koewacht en Steen sinds het vorig seizoen al samen onder de naam DSK'17. Franke stak daar ook zijn licht op om op Walcheren tot zo'n zelfde samenvoeging te komen.

Het is voor ons nog een beetje gissen, maar de trainer wil veel uitproberen." Muriël Marijs, voetbalster

Zo'n combinatieteam betekent ook iets voor de cultuur van een voetbalclub. "Ja, die verandert iets. Maar uiteindelijk blijven de meiden lid van hun eigen vereniging maar ze kunnen wel samen voetballen," zegt Franke.

Voor de speelsters is het wennen. We zijn nog aan het zoeken", legt aanvoerster Muriël Marijs uit. "We proberen verschillende opstellingen. Het is nog niet dat we elke zaterdag met dezelfde elf starten. Het is voor ons nog een beetje gissen maar de trainer wil veel uitproberen."

Kampioenschap

Ondanks die 'wen-fase' waar het team in zit, draait het elftal van Adri Franke goed. Dauwendaele/Walcheren/Zeelandia Middelburg doet mee voor het kampioenschap. Iets wat met name Muriël Marijs heel graag wil meemaken. Zij komt van Dauwendaele. Met die club was het de afgelopen drie seizoenen 'net niet'.

Muriël Marijs staat klaar om een vrije trap te nemen (foto: Omroep Zeeland)

Met de hulp van Zeelandia zou het dit seizoen 'net wel' kunnen worden. Die speelsters werden vorig seizoen kampioen. "Kampioen worden dat is het leukste dat er is", zegt Emma Verstraate met een grijns. ''Dus als zij (Dauwendaelers, red.) kampioen willen worden, gaan wij (Zeelandia-speelsters, red.) daar natuurlijk in mee!"

Met een kampioenschap komt promotie mee. Een stapje hoger voetballen zou mooi zijn maar is voor Franke niet het ultieme doel. "Het gaat erom dat die meiden op niveau kunnen voetballen. Als je dat hebt, zie je ook verbetering. En verbetering betekent leuker voetbal en meer plezier hebben. Uiteindelijk gaat het toch daarom."

Emma Verstraate gooit in (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: