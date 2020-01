Droom komt uit voor Sassenaar: een plek waar je samen oud kunt worden

Het idee ontstond een lange tijd geleden al, toen Cyriel en zijn vrouw Moniek met vrienden spraken over later, als ze ouder zouden zijn. "Zijn er dan nog wel verzorgingshuizen? We droomden van een plek waar je samen oud kunt worden en elkaar kunt helpen. Dat dat nu werkelijkheid is geworden is fantastisch", zegt hij.

Nog één huis te koop

Van de vijf huizen zijn er nu vier bewoond. "Het is heel jammer dat we nog geen vijfde kandidaat hebben gevonden. Het mag overigens ook een jonger iemand of gezin zijn hoor. Als je je maar goed voelt bij het idee dat je voor elkaar klaarstaat en we samen een tuin en gemeenschappelijke ruimte delen", zegt de Moor.

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geweest bij het ontwerpen van de woningen: ze zijn klimaatneutraal. Dat betekent dat de woningen evenveel of zelfs meer elektriciteit opleveren, dan dat er nodig is. Ze zijn verder gasloos en ze zijn voorzien van een warmtepomp en dikke isolatie.

De vier bewoners hebben een kopersvereniging gesticht. Samen betaalden ze kosten voor bijvoorbeeld de architect en de aannemers. Bij het ontwikkelen en de bouw zijn ze begeleid door het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland (CPOZ). Je hebt te maken met allerlei regeltjes en daarbij heeft de CPOZ geholpen.

Initiatiefnemer Cyriel de Moor blikt tevreden terug op het proces. "Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Ik heb heel veel gelezen, maar als ik het nog een keer zou doen zou ik nog veel meer lezen. Het was heel pittig en soms ingewikkeld, maar het is gelukt."