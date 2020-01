Zeeuwse scholieren halen de hoogste cijfers

Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

In het zuiden van Nederland worden gemiddeld hogere cijfers behaald dan in het noorden. En in Zeeland zijn de eindexamencijfers (gemiddeld) zelfs het hoogst. Met een gemiddelde van 6,56 scoren de eindexamenkandidaten in Drenthe het laagste van Nederland.

Kaart

Ga met de muis over de provincies voor de details. De cijfers zijn afkomstig van DUO, een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Na het Goese Lyceum komt het Calvijn College (Goes, Middelburg en Krabbendijke) op de tweede plaats en de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren is derde. Hekkensluiter is het Scheldemondcollege in Vlissingen, met gemiddeld een 6,49. Acht van de twaalf Zeeuwse school-organisaties hebben een gemiddeld eindcijfer dat boven het Nederlandse eindcijfer ligt.

Geslaagd of gezakt

Het hogere cijfer van de Zeeuwse eindexamenkandidaten weerspiegelt zich nauwelijks in het aandeel geslaagden. Het gemiddelde Nederlandse slagingspercentage in het afgelopen schooljaar is 92,0 procent, de Zeeuwen komen daar met 92,3 procent ietsje bovenuit. Dat is helemaal te danken aan de VMBO-leerlingen, die bij ons een hoger slagingspercentage hebben dan in de rest van Nederland.

Havo- en vwo-leerlingen slagen juist minder vaak. Daaruit valt af te leiden dat Zeeuwse leerlingen die wel slagen dat met mooiere cijfers doen dan die in de rest van Nederland.