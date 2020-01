Kluisjes controleren en veel voorlichting: zo kwam het Ostrea van de energiedrankjes af

In 2013 was het een hype, blikt Raas terug. "Kinderen kwamen met traytjes vol energiedrankjes naar school." Daar moest de school mee leren omgaan, zegt de conrector. "Iedereen wist: dit is gewoon niet goed voor ze. Niemand wilde dit."

Kluisjes gecontroleerd

De school gaf voorlichtingslessen, controleerde kluisjes en lichtte ouders in. En werd daarbij ondersteund door Indigo. "We hebben er met z'n allen de schouders onder gezet," zegt Raas, "om het bewustzijn te vergroten." En dat lijkt succesvol te zijn geweest. Kinderen wisten beter wat er in de energiedrankjes zat en wat het met ze deed. Tegenwoordig is er nauwelijks nog een blikje energiedrank te signaleren op het Ostrea.

Leerlingen van het Ostrea Lyceum in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Teun en Tim, beiden leerling van het Ostrea en 17 jaar oud, beamen dat. "Heel zelden", zegt Tim. "Zelf ben ik er ook totaal geen fan van." En over het verbod op het Reynaertcollege in Hulst zegt hij: "Ik kan me dat voorstellen, maar ik vind dat leerlingen zich daar zelf ook wel een beetje verantwoordelijk voor mogen voelen." Teun denkt niet dat zo'n verbod helpt. "Ja, op school zullen ze het misschien niet meer drinken, maar verder wel..."

Eerste energydrinkvrije school

Het Calvijn College, met zeven vestigingen in Zeeland, was in 2015 de eerste met een verbod op energiedrankjes. Volgens de toenmalige directeur leden de leerprestaties van de scholieren onder het drinken van de zoete drankjes. De school kreeg - als één van de eerste scholen in Nederland - het predicaat 'energydrinkvrije school' uitgereikt.

Ook op de locatie Kruisweg van Mondia Scholengroep (Nehalennia) is een verbod op de drankjes van kracht, sinds 2018. Toen vond de schoolleiding dat het uit de hand begon te lopen met het consumeren van de drankjes, die door artsen en de GGD zwaar worden afgeraden. Op de andere vestigingen van de scholengroep is geen officieel verbod ingesteld.

(foto: Omroep Zeeland)

Dat geldt ook voor andere scholen in de provincie. De blikjes worden niet verkocht op school, maar het drinken ervan is niet verboden. Docenten en schoolleiding zijn er wel alert op.

Groter plan om de school gezonder te maken

Bij het Reynaertcollege in Hulst is het verbod dat vandaag is ingegaan onderdeel van een groter plan om de school gezonder te maken. Het verbod wordt ook hier ondersteund met voorlichtingslessen. Rector Peter Winters geeft aan dat er in eerste instantie niet zwaar op gecontroleerd gaat worden. Het gaat er vooral om om de leerlingen bewust te maken van de gevaren van de energiedrankjes.

Lees ook: