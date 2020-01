Esmeralda maakte zelf een bosbrand mee en zamelt nu geld in voor mensen in Australië

Esmeralda Izeboud heeft inmiddels zo'n 2000 euro opgehaald met haar crowdfunding voor Australië (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels staat de teller op zo'n tweeduizend euro waar Izeboud ontzettend blij en dankbaar voor is. "Al mijn vrienden, collega's en familie hebben een beetje gedoneerd en met dit bedrag denk ik dat we al heel veel mensen en dieren kunnen helpen", zegt Izeboud. "Ik werk zelf op de meldkamer van de ambulancedienst en daarom wil ik graag een steentje bijdragen."

Esmeralda Izeboud in de meldkamer van de ambulancedienst (foto: Esmeralda Izeboud)

Izeboud is zelf al een keer aan een bosbrand ontsnapt en daardoor kan ze zich heel goed inleven. "Ik heb familie wonen in Zuid-Frankrijk waar ik de bosbranden van dichtbij heb meegemaakt. In een zomer brak bij ons achter een bosbrand uit. Daar kwamen de blushelikopters aan te pas die zowat in onze tuin stonden."

"Alle belangrijke spullen hebben we uit huis gehaald en in de auto gegooid zodat we een vluchtroute hadden om weg te gaan", vertelt Izebout. "Dat was heel angstig op dat moment."

Izeboud vertelt over haar eigen ervaringen met een bosbrand in Frankrijk

Gelukkig is het bij Izeboud goed afgelopen. "Daar moeten de bossen verplicht gesnoeid worden zodat het huis kon blijven staan, maar dat nu zo'n groot deel van Australië in de brand staat, is niet te geloven", zegt Izeboud.

'De wereld staat in brand'

De reacties die ze krijgt op haar crowdfunding zijn enorm positief. "Helden zijn het, de wereld staat in brand. Diep, diep respect voor alle mensen daar", reageert Bob Bustraan die twintig euro heeft gedoneerd. "Mijn hart huilt, ik hoop dat hier gauw een einde aan komt", reageert Eleanor, zij doneert vijfentwintig euro.

Doneren kan in ieder geval nog deze week, daarna zal Izeboud het ingezamelde bedrag overmaken aan de stichting St. Vincent de Paul Society.