Alle ogen waren bij vorst gericht op ijsmeester Gijs

Voor zover Van den Hoven zich kan herinneren is het tien jaar geleden dat er op de Vest geschaatst kon worden. Zodra het een beetje vroor, waren alle ogen op de ijsmeester gericht. Iedereen wilde weten of de benodigde elf centimeter ijsdikte al was gehaald. Na groen licht van de ijsmeester, bestormden honderden Tholenaren de ijsvloer.

Oesterputten werden ijsbaan

Maar omdat die elf centimeter jarenlang niet gehaald werd, besloot de stichting Stad Tholen om een ijsbaan aan te leggen waar eerder op geschaatst kon worden. Gijs van den Hoven begeleidde het hele project en zag tot zijn trots de oude Oesterputten van Tholen in een ijsbaan veranderen.

IJsbaan de Oesterputten in Tholen (foto: omroep zeeland)

Ook daar moest lang gewacht worden voordat daadwerkelijk de schaatsten ondergebonden konden worden. En toen dat eenmaal zover was, in 2016, werd de baan vernield. "Je mag best weten, daar heb ik weken van wakker gelegen" zegt de ijsmeester. "Er lag de avond daarvoor zo'n prachtige baan, en 's ochtends was die helemaal kapot gegooid."

Gezondheidklachten

Vorig jaar lukte het wel om de baan piekfijn in orde te maken voor het schaatsen, toen kon anderhalve dag worden geschaatst. Hoewel de functie van Thoolse ijsmeester nog niet is ingevuld, moet Van den Hoven er even over nadenken of hij bij vorst toch nog in actie komt. "Daar moet ik goed over nadenken. Ik zou dat wel willen, maar mijn gezondheid moet het toelaten. Dat is nu het belangrijkste."

