Burgemeester Vlissingen kritisch over tekorten bij politie: 'Slechte zaak'

Burgemeester Bas van den Tillaar over tekort aan agenten op straat: 'Dat is een slechte zaak.' (foto: Omroep Zeeland)

Van den Tillaar laakt het landelijke beleid. "Wij hebben in dit land veel te weinig over voor onze wijkagenten. En dat is slecht", hield hij zijn toehoorders voor.

Politieagenten uitgeleend aan Amsterdam

Politiebonden en burgemeesters trekken al jaren aan de bel over capaciteitsproblemen. Door de veiligheidsmaatregelen na de moord op advocaat Derk Wiersum zijn die nu nog nijpender geworden. Uit het hele land zijn agenten uitgeleend aan Amsterdam. Die worden ingezet voor het bewaken van advocaten, officieren van justitie, rechters en gebouwen. Voor de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant gaat het om 'enkele tientallen' agenten. Precieze aantallen wil de politie niet openbaar maken.

In Amsterdam en Utrecht hebben eind vorig jaar al harde keuzes moeten maken. Zo zijn politiebureaus gesloten of minder lang open. "Voor een deel heeft ook Zeeland die keuzes al gemaakt", zegt Van den Tillaar. "Er zijn al veel politiebureaus gesloten." De bezorgde burgemeester vindt dat de ondergrens is bereikt. "Waar we voor moeten waken, is dat onder een niveau zakken, waar je echt niet wilt zitten."

Politieman op de fiets op de Vlissingse boulevard (foto: Omroep Zeeland)

De Vlissingse burgemeester vindt dat minister Grapperhaus van Justitie meer geld beschikbaar moet stellen voor meer agenten. "Ik denk dat we echt de capaciteit op peil moeten brengen."