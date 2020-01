Tussenstand: 134.000 euro vuurwerkschade in Zeeland

Brandweer bij een containerbrand in Vlissingen op oudejaarsavond (foto: HV Zeeland)

Noord-Beveland komt tot nu toe het best weg: met 0 euro schade tijdens oud en nieuw. Wel noteerde de gemeente Noord-Beveland in november al vuurwerkschade. Toen werden er borden van het waterschap, een vuilnisbak en twee kliko's vernield. Goed voor zo'n 700 euro. Bij de andere zeven gemeenten die de kosten in kaart hebben gebracht, liggen de schades een stuk hoger:

Schade in euro's per gemeente

Gemeente Schade in euro's Borsele 9.400 Goes 9.655 Hulst 4.000 Kapelle 5.000 Middelburg 20.290 Noord-Beveland 700 Reimerswaal 9.000 Schouwen-Duiveland 4.366 Sluis 7.000 Terneuzen 47.940 Tholen 8.217,65 Veere 8.500 Totaal tot nu toe 134.068

Bushokjes, een glijbaan en heel veel afvalbakken

De gemeente Terneuzen is met 47.940 euro tot nu toe een flinke uitschieter ten opzichte van de andere zes gemeenten. Bijna de helft van dat bedrag gaat naar Sluiskil waar een schuifpui van wijkcentrum Het Meulengat ter waarde van 12.500 euro en twee bushokjes elk ter waarde van 10.000 euro vernieuwd moeten worden. Ook moet de gemeente een stroomkast van 7.500 euro vervangen, ging een rolcontainer van 440 euro in vlammen op en zijn 25 afvalbakken vernield. Goed voor 12.500 euro.

De jaarwisseling in Middelburg heeft de gemeente 20.290 euro gekost, dat is veel meer dan vorig jaar. Toen was de gemeente 4.565 euro kwijt aan vuurwerkschade.

In andere gemeenten lagen de individuele schadebedragen een stuk lager. Zo is Borsele het meest kwijt aan een vernielde schakelkast (3.000 euro) en moet Schouwen-Duiveland 600 euro aftikken voor een verbrande glijbaan. Verder moesten in alle gemeenten vooral borden (plaatsnaamborden, verkeersborden en plattegrondborden) en afvalbakken het ontgelden.

(foto: Omroep Zeeland)

Behalve schades maken veel gemeenten ook kosten aan voorbereidende maatregelen om vernielingen te voorkomen. In Kapelle was dat dit jaar bijvoorbeeld 9.000 euro.

Lees ook: