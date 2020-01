Porthos ter ziele; Walcherse gemeenten regelen zorg nu zelf

Het zorgloket in Middelburg vind je nu in het stadskantoor (foto: Pieter de Bruijne)

Middelburg, Veere en Vlissingen zegden de samenwerkingsovereenkomst met Porthos in juli 2018 op. De gemeenten waren het onderling al langer niet eens over de manier hoe het verder moest met het zorgloket. Alle drie de gemeenten regelen de Wmo-zorg vanaf 1 januari 2020 zelf. Vlissingen doet dat onder de naam Team Wmo & Jeugd, Veere met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en in Middelburg? In Middelburg hebben ze sinds vandaag TIM.

'Voorlopig verandert er niks'

De deuren van TIM - Toegang in Middelburg - openden vandaag om 12.00 uur. Het zorgloket zit binnen de muren van het stadskantoor in Middelburg. Wethouder Carla van Doorn kijkt positief terug op de eerste dag. "We waren gewoon goed voorbereid", zegt de wethouder over de aanvragen en vragen die vandaag binnenkwamen.

Volgens haar verandert er in Middelburg voorlopig niets. "Als het goed is merken mensen er nu nog niks van. Maar het gaat in de toekomst wel anders worden." Van Doorn: "We willen meer in het voorliggende veld doen, meer opvang vooraf en de zorg dichter bij de mensen brengen door middel van wijknetwerken."