Burgemeesters Vlissingen en Reimerswaal: Geen vuurwerk meer

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Reimerswaal noteert tot nu toe al negenduizend euro aan vuurwerkschade. Van Egmond schrikt daar niet meer van. "Je houdt er eigenlijk al rekening mee en dat zegt natuurlijk iets", zegt Van Egmond. "De schade moet betaald worden uit de portemonnee van onze inwoners en ik vind dat zonde van het geld. Daarom sta ik achter de boodschap van korpschef Erik Akerboom van de landelijke politie om consumentenvuurwerk te verbieden", aldus Van Egmond.

Burgemeester José van Egmond vertelt waarom het consumentenvuurwerk wat haar betreft verboden moet worden

Zonde

De burgemeester van de Bevelandse gemeente krijgt bijval van de plaatselijke scoutinggroep. Hun gebouw heeft ook flinke vuurwerkschade opgelopen in de oudejaarsnacht. "Wij hebben de jaarwisseling in het scoutinggebouw gevierd. Op een gegeven moment en merkten we dat er vuurwerk op het dak van de botenloods terecht kwam. Daardoor kwamen er gaten in", vertelt Michelle van der Gun. De reparatiekosten moeten ze zelf betalen. "Het is gewoon zonde en ik vind dat knalvuurwerk ook niet nodig", aldus Van der Gun.

'De rekeningen van de vuurwerkschadepost zijn veel te hoog en dat is onacceptabel'

Onacceptabel

In Vlissingen heeft burgemeester Bas van den Tillaar nog niet geïnventariseerd hoe groot de vuurwerkschade in zijn stad bedraagt, maar hij verwacht dat die hoog zal zijn. "Ieder jaar zijn de rekeningen van de vuurwerkschadepost echt veel te hoog en dat is onacceptabel", zegt Van den Tillaar. "Extra vuurwerkvrije zones kunnen we qua politiecapaciteit niet aan, dus we moeten denken aan extra preventiemaatregelen zoals een verbod op consumentenvuurwerk", aldus Van den Tillaar.

Meerderheid voor verbod

Vandaag werd ook bekend dat er in de landelijke politiek voor het eerst een meerderheid is voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50 Plus, SGP, DENK en de eenmansfractie van het Kamerlid Van Kooten-Arissen; in totaal 76 zetels.

Aanleiding is de uit de hand gelopen jaarwisseling. Naar aanleiding daarvan kondigden GroenLinks en de Partij voor de Dieren een initiatiefwet aan voor een verbod op consumentenvuurwerk.

50Plus en de SGP willen dat ook. De regeringspartijen D66 en de ChristenUnie maakten vervolgens duidelijk dat er ook wat hen betreft een verbod moet komen op knalvuurwerk en vuurpijlen.