Burgemeester Tholen: Het was een turbulent jaar

Burgemeester Ger van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

"Ik had er niet over hoeven te beginnen, maar ik vond dat ik er niet omheen kon", verduidelijkte burgemeester Van de Velde haar opmerkingen na afloop. Naast het hijsen van de regenboogvlag, noemde Van de Velde in haar speech ook de openstelling van winkels op zondag en de discussie over het uitspreken van het ambtsgebed aan het begin van iedere gemeenteraadsvergadering op Tholen.

Oppositie

Over deze kwesties waren er het afgelopen jaar harde aanvaringen tussen de coalitiepartijen SGP, VVD en ChristenUnie enerzijds en oppositiepartijen PvdA/GroenLinks, SP, CDA, Algemeen belang Tholen en de PVV anderzijds. In december was er opnieuw een confrontatie tussen coalitie en oppositie, toen de PVV eiste dat tweehonderd geheime documenten op tafel kwamen over de renovatie van zwembad De Spetter in Tholen-Stad. Ondanks dat het zwembad voor anderhalf miljoen euro is gerenoveerd, moest het tijdens warme zomerdagen geregeld sluiten door een haperend zuiveringssysteem.

"Samen eruit komen"

De PVV heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen om de geheime documenten openbaar te laten maken. Burgemeester Van de Velde noemde de zwembad-kwestie in haar nieuwjaarsreceptie, waarbij ze de hoop uitsprak dat alle partijen er uiteindelijk toch samen uit zouden komen, zoals dat volgens haar ook gebeurd is bij de eerdere kwesties dit jaar. Van de Velde wil verder nog niet veel kwijt over de zwembad-kwestie. "Het is onder de rechter, dus ik kan en mag er niets over zeggen".

Vertrek

Het is de laatste nieuwjaarsreceptie van Van de Velde als burgemeester van Tholen. Ze heeft aangekondigd dat ze in november vertrekt. Dan gaat ze met pensioen. Van de Velde is dan precies zes jaar burgemeester geweest op het eiland. Eerder was ze burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Goedereede en waarnemend burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Daarvoor was ze een aantal jaar wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland.

