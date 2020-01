Goedemorgen! Meer steun voor vuurwerkverbod, Zeeuwse wereldbekerwedstrijd wielrennen en uitspraak in martelmoord

Restanten van vuurwerk in 's-Heerenhoek bij de vorige jaarwisseling (foto: Piet Grim)

Zo spraken zowel de burgemeester van Reimerswaal als die van Vlissingen zich op hun eigen nieuwjaarsrecepties uit voor een strenger beleid. "De rekeningen van de vuurwerkschadepost zijn echt veel te hoog", zei Bas van den Tillaar van Vlissingen die pleitte voor een verbod op consumentenvuurwerk.

94.000 euro schade

De gemeente Vlissingen heeft nog niet uitgerekend hoeveel de totale vuurwerkschade afgelopen oud en nieuw bedraagt. Acht andere Zeeuwse gemeenten hebben de balans wel al opgemaakt en komen gezamenlijk op een bedrag van 94.000 euro. Ruim de helft van dat bedrag is voor rekening van de gemeente Terneuzen. Daar werd voor 47.900 euro aan gemeentelijke eigendommen - denk aan prullenbakken en bushokjes - vernield.

Publiek bij de Vestingcross in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Maar er is ook ander nieuws vanochtend. Zo meldt een wielerwebsite dat de Vestingcross in Hulst volgend jaar een wereldbekerwedstrijd wordt. De wethouder van sportzaken Jean-Paul Hageman kan het nieuws nog niet helemaal bevestigen, maar erkent dat de gemeente Hulst een bod heeft uitgebracht. Volgens hem is de kans heel groot dat de Vestingcross deze nieuwe status krijgt.

Blijft 24 jaar cel staan voor martelmoord?

Vandaag staan er meerdere zaken op de agenda van onze rechtbankverslaggevers. Zo moet een derde verdachte van de overval op festival Hrieps voor het eerst pro forma voor de rechtbank verschijnen. Ook een man en een vrouw die ervan verdacht worden een Vlissinger op 26 december 2018 met messteken om het leven te hebben gebracht staan vandaag pro forma voor de rechter.

In Den Haag doet de rechtbank vandaag uitspraak in het cassatieverzoek van een 38-jarige man uit Axel, die eerder werd veroordeeld tot 24 jaar cel voor de moord op 86-jarige John Smidt in 2012. De man was het niet eens met die uitspraak en ging in cassatie. Vandaag hoort hij of de Hoge Raad hierin meegaat.

Een kreek bij Poortvliet (foto: Eddie Anthonisse)

Het weer

Oppassen als je vanochtend de weg opgaat: hier en daar kan er wat laaghangende bewolking zijn. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien, landinwaarts zijn er soms wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt zo'n 9 graden.