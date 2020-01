Mysterie opgelost: paard weer herenigd met baasje

Paard loopt rond in Aardenburg (foto: Wijkagent Henk)

Anderhalve week geleden kwamen politieagenten het paard tegen. Het dier kwam vanuit de richting van buurtschap Heille aangesjokt. Volgens de politieagenten was het dier toen niet in paniek. Nadat het paard was aangetroffen, werd het ondergebracht in de wei van andere mensen. Ook werd dierenarts Mark van de Vijver uit IJzendijke ingeschakeld om schaafplekken te behandelen. De verbazing bij de dierenarts was toen groot: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, het is één groot raadsel."

De eigenaar van het dier woont net over de grens en was op vakantie toen het dier de benen nam. Op zijn vakantieadres had hij niet meegekregen dat zijn dier het op een lopen had gezet. Toen hij thuis kwam meldde hij de vermissing en werd de link met het loslopende paard in Aardenburg gelegd. Sinds gistermiddag is het paard weer thuis in Vlaanderen.

