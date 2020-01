Burgemeesterskandidaat Kapelle: 'Ik ben niet eens uitgenodigd om kennis te maken'

Wat is er aan de hand in Kapelle? Bijna veertig brieven, maar geen nieuwe burgemeester. De raadsleden die in de vertrouwenscommissie zitten laten er weinig over los. Iman Vleugel (VVD-raadslid Kapelle): "Dat het heel vervelend en naar is, daar zijn we het allemaal wel over eens. Het is makkelijk om dingen te roepen als je er niet bij betrokken bent en het lastig dat je daar niet op kan reageren als je er wel betrokken bij bent."

Pittige gesprekken

Lucas Hartong wil er wel over praten. De oud-PVV'er en Europarlementariër heeft twee keer gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester in Kapelle en is twee keer niet uitgenodigd. Niet eens voor een kennismakingsgesprek met commissaris van de Koning Han Polman.

Polman maakt de eerste schifting in de brieven. Hij maakt na gesprekken met verschillende sollicitanten een voorselectie en stuurt alleen die brieven door naar de vertrouwenscommissie. Die commissie bestaat uit raadsleden van verschillende partijen in Kapelle.

'Onbegrijpelijk'

Het steekt Hartong dat hij niet op gesprek mocht komen bij Polman. "Ik heb meerdere keren gesolliciteerd naar de functie van burgemeester en ben bij verschillende commissarissen op kennismakingsgesprek geweest. Dat waren soms pittige gesprekken, maar dat hoort erbij. Dat ik hier niet eens op kennismakingsgesprek mocht komen, vind ik onbegrijpelijk."

Ook snapt hij niet dat er niet breder is gezocht. "Toen er uit die eerste selectie niets is gekomen, had de stapel met brieven toch wel naar de vertrouwenscommissie gestuurd kunnen worden? Zodat er meer keus was?"

Inwoners begrijpen het ook niet

En Hartong is niet de enige die het niet snapt. Ook de inwoners van Kapelle begrijpen niet dat er nog steeds geen nieuwe burgemeester is.

De meeste politici van Kapelle benadrukken dat er geen sprake is van een crisis, bleek op de nieuwjaarsreceptie vorige week. Vleugel: "Alles gaat gewoon door. Als er crisis is, liggen er dingen op zijn gat. Is er overal ruzie. Dat is absoluut niet aan de orde. Kapelle wordt bestuurd en dat gaat gewoon door."

'Uitlatingen Hartong niet passend'

Ook wil hij nog wel wat kwijt over Hartong: "Natuurlijk kan ik niet bevestigen of ontkennen dat deze meneer gesolliciteerd zou hebben. Wat mij wel opvalt is dat hij zeer frequent en recent via Twitter uitlatingen doet die niet passen bij iemand die burgemeester wil worden. Je wordt geacht boven de partijen te staan en wij zoeken ook iemand met verbindend vermogen. Als ik lees wat hij allemaal zelf schrijft of 'retweet' zet ik daar mijn vraagtekens bij."

Op de vraag of Hartong ooit nog burgemeester in Kapelle wordt, geeft de oud PVV'er lachend antwoord. "Zeg nooit nooit."

'Politieke kleur is niet relevant' De provincie zegt in een reactie dat de vertrouwenscommissie goed op de hoogte is van wie heeft gesolliciteerd. In een mail: "De wet schrijft voor dat de commissaris de vertrouwenscommissie een opgave verschaft van degenen die naar het ambt van burgemeester hebben gesolliciteerd, vergezeld van zijn oordeel over kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor benoeming. Dat gebeurt ook in Zeeland, dus de vertrouwenscommissie is goed op de hoogte van wie heeft gesolliciteerd." Verder staat in de mail dat politieke kleur niet belangrijk is. "In Zeeland nodigt de commissaris dus niet alle nieuwe kandidaten uit voor een gesprek maar alleen die kandidaten die hij in overleg met de vertrouwenscommissie en op basis van sollicitatiebrief, CV, bestuurlijke ervaring en ontvangen inlichtingen aan de hand van een eerste toetsing aan de profielschets benoembaar acht. Politieke kleur is daarbij niet relevant."

Per maart vertrekt de huidige interim burgemeester Hieltjes naar Duiven. Er wordt nu druk gezocht naar een tijdelijke burgemeester. Ook gaat Polman deze maand nog in gesprek met de gemeenteraad over de kwestie.

In ieder geval heeft Kapelle wel een nieuwe kinderburgemeester: Steyn Almekinders.

