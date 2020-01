Moordenaar John Smidt terecht veroordeeld tot 24 jaar cel

De plek waar John Smidt achtergelaten werd in het buitengebied van (foto: Omroep Zeeland)

In het zogenoemde cassatieverzoek bij de Hoge Raad draaide het om het verschoningsrecht van twee geestelijken. Volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof in Den Bosch terecht verschoningsrecht toegekend aan deze twee. Dat betekent dat zij mogen weigeren antwoord te geven op vragen van een rechter.

De medepleger in deze zaak, eerder al onherroepelijk veroordeeld tot vijftien jaar celstraf, zou in de gevangenis aan beide geestelijken hebben verklaard dat hij de moord alleen zou hebben gepleegd. Volgens de advocaat moeten zij hierover getuigen omdat ze geen recht hebben op verschoningsrecht. Maar de Hoge Raad is het daarmee niet eens: "Tot de beroepsbeoefenaren die op grond van de wet een verschoningsrecht hebben, behoren de arts, de advocaat en de notaris. Ook de geestelijke stand komt dat verschoningsrecht toe."

Ook andere 'cassatieklachten' van de advocaat leiden volgens de Hoge Raad "niet tot vernietiging van de uitspraak".

Drie of vijf raadsheren van de Hoge Raad beoordelen een hoger beroep 'in cassatie. Zij gaat uit van de feiten in een zaak zoals door het gerechtshof vastgesteld. Onderzocht wordt of het gerechtshof zich aan het recht en de procesregels heeft gehouden en of het hof zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd. Als een gerechtshof daarin fouten heeft gemaakt, moet de zaak over. De zaak moet ook over als De Hoge Raad een andere uitleg geeft aan het recht dan het hof heeft gedaan. Discussies binnen de raadkamer zijn geheim. De raadkamer maakt ook niet bekend of beslissingen unaniem of met meerderheid van stemmen zijn genomen.

Voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad brengt een advocaat-generaal een onafhankelijk advies uit aan de Hoge Raad. Die is vrij dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad, maar is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Bron: Hoge Raad

In november had advocaat-generaal Alex Harteveld al geadviseerd om de veroordeling van het gerechtshof in Den Bosch in stand te houden. Het hof veroordeelde de Axelaar in februari vorig jaar tot 24 jaar cel. Dat was een jaar minder dan de straf van de rechtbank in Middelburg in 2015.

John Smidt werd in de nacht van 23 oktober 2012 opgewacht door twee mannen in een park tijdens het uitlaten van zijn hond. Hij werd daar ernstig mishandeld en is vervolgens in de kofferbak van zijn eigen auto gelegd. Tijdens de autorit is hij meerdere keren op zeer gewelddadige manier mishandeld. Zo werd bijvoorbeeld een deel van zijn oor afgesneden en is zijn wijsvinger achterover gedrukt.

Het doel van de overvallers was de pincode van Smidt te krijgen. Uiteindelijk is Smidt door vele messteken om het leven gebracht en is hij achtergelaten in een sloot. Daarna hebben de verdachten in het huis van het slachtoffer nog gezocht naar zijn pincode en zijn vergeefse pogingen gedaan om geld op te nemen.

