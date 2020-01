'Naam artiest songfestival begint met een J', dit zijn Zeeuwse kanshebbers

Zeeuwse kanshebbers voor het songfestival (foto: Joe Buck, JP DeKlerk, Jacco Ricardo, Juke Joints en Songfestival)

Perlin zegt dat hij de informatie via-via-via heeft, maar het zou wel gaan om een betrouwbare bron. Landelijk worden al verschillende artiesten genoemd, denk aan Krezip-zangeres Jacqueline Govaert en singer-songwriter Judy Blank die landelijk bekend is geworden met het nummer Tangled Up In You. Veel mensen moesten meteen aan Jan Smit denken, maar dat is geen optie omdat de zanger uit Volendam het songfestival presenteert.

Deze Zeeuwen kunnen het gaan doen voor Nederland

Vergeet even de artiesten die landelijk genoemd worden. Wat ons betreft is het tijd dat een Zeeuwse artiest afreist naar Rotterdam om voor Nederland de tweede winst op rij binnen te slepen. Dit zijn Zeeuwse artiesten die, als het J-gerucht klopt, voor Nederland naar het songfestival kunnen gaan én winnen.

Zeeuws-Vlaams stemmingskanon Jacco Ricardo

We beginnen met niemand minder dan feestzanger Jacco Ricardo uit Oostburg. Als de organisatie voor het 'Zeeuws-Vlaams stemmingskanon' kiest, staat er een artiest met internationale allure op de planken. Ricardo is al dik twintig jaar een begrip in Zeeland, maar is misschien nog wel bekender bij onze zuiderburen. Sieneke lukte het in 2010 niet eens om met het Nederlandstalige lied Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) door te dringen tot de finale. Dat krijg je er dus van als je niet voor Jacco Ricardo kiest.

Ricardo zorgt met hits als Sun of Jamaica, Zij Wil Hem en Ik Wil Alleen Maar Bij Je Zijn overal waar hij komt voor een feestje. Zijn lied Verloren Zijn We Niet kwam vorig jaar op 21 binnen in De Zeeuwse Top 40. Wat ons betreft de ideale stap naar succes in Rotterdam.

Troubadour JP DeKlerk

Nog een internationaal georiënteerde Zeeuwse artiest, maar wel een heel ander genre: singer-songwriter JP DeKlerk. De Middelburger was ooit zanger bij de band De Niro, maar gaat nu als solo-artiest door het leven. Hij reisde naar New York waar hij inspiratie kreeg voor het schrijven van nieuwe muziek.

Hij verwoordt op zijn album de dubbele gevoelens die de stad bij hem oproept. Op de single Fragile Paradise maakt de zanger zich juist weer zorgen over het milieu. Actuele, politieke thema's, waarmee je zeker kunt scoren op het Eurovisie Songfestival.

Het is tijd voor blues!

Wanneer heb jij voor het laatst blues gehoord op het songfestival? Precies! Wij kunnen het ons ook niet herinneren. Het ideale moment om met iets anders te komen. Zeeland levert met The Juke Joints de juiste artiest op het juiste moment. Verschillende keren werden The Juke Joints uitgeroepen tot de beste bluesband van Nederland.

Bovendien hebben de bandleden van The Juke Joints genoeg ervaring: ze brengen al 35 jaar blues van Zeeuwse bodem. Ze zullen dus niet snel bibberend van spanning op het podium staan.

Onze troef: Joe Buck

Juke Joints, Jacco Ricardo en JP DeKlerk, als ze meedoen, zullen ze allemaal favoriet zijn bij de bookmakers. Althans, daar gaan wij vanuit. Toch kiezen wij ervoor om iemand anders naar voren te schuiven: niemand minder dan Joe Buck.

De zanger uit Oostburg brak vorig jaar definitief door met zijn hit The Way You Take Time. Een internationale sound, die straks misschien niet alleen op de Nederlandse radio te horen is, maar ook ver daarbuiten. Het songfestival is het ideale moment om de wereld kennis te laten maken met de nieuwe Ed Sheeran. Bovendien heeft de Oostburger een platencontract bij het label van Ilse DeLange, de mentor van Duncan Laurence, die er vorig jaar met de winst vandoor ging.

Joker

Mocht Joe Buck nu net een gebroken pols krijgen rond het songfestival of een poliep op zijn stembanden krijgen en al onze andere kanshebbers toch liever voor de tv willen zitten, dan willen we een joker inzetten. Hij stond vorig jaar -en dit jaar nog steeds- in de Nederlandse Top 40 en was de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de Top 2000.

Je raadt vast al over wie we het hebben. Er is alleen één probleem. Ook daaraan hebben we gedacht: we vragen gewoon of Danny Vera, voor één keer, zijn naam wil veranderen in Jerry Vera.