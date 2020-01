LIVE: Rechtbank verder met Hrieps-overval

De tenten van Hrieps. (foto: Anne-Marie van Iersel)

Inmiddels zijn er twaalf verdachten in de Hrieps-zaak die volgens het Openbaar Ministerie op wat voor manier dan ook bij de overval betrokken zijn. De 25ste editie van Hrieps was net afgelopen toen de opbrengst van het festival naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer werd gebracht. Dat was het geld dat 7.500 bezoekers veelal contant hebben uitgegeven op het festivalterrein. Rond kwart over 3 's nachts drongen drie gemaskerde mannen het huis binnen waarna ze er met de dagopbrengst vandoor gingen. De organisatie schat dat het om een half miljoen euro gaat.

Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zitting in de rechtbank en doet verslag via twitter:

Het gaat om een tweede inleidende zitting, maar met een andere verdachte dan de eerste. Dat heeft er vooral mee te maken dat verdachten die in voorarrest zitten iedere drie maanden voor de rechtbank moeten komen. Bij zo'n inleidende of proforma-zitting wordt er gekeken naar de stand van zaken in het onderzoek en of een verdachte nog langer in voorarrest moet blijven zitten.

Bij de vorige zitting werd het voorarrest van twee verdachten verlengd. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de vluchtauto's die bij de overval zouden zijn gebruikt. Een inhoudelijke zitting lijkt nog niet in zicht en met twaalf verdachten is het sowieso de vraag hoe de rechtbank naar deze grote zaak gaat kijken.

Lees ook: