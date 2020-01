Tekort jeugdhulp voor Schouwen-Duiveland vorig jaar 1,6 miljoen

In november voerden Zeeuwse wethouders nog actie in Den Haag voor meer geld voor jeugdhulp (foto: Omroep Zeeland)

Op een begroting van 6,1 miljoen euro is een tekort van 1,6 miljoen aanzienlijk. Maar toch is wethouder Cees van den Bos (SGP) niet geschrokken. Eerder was namelijk rekening gehouden met een tekort van ruim 1,9 miljoen euro. "Met die drie ton minder tekort ben ik uiteraard blij, het is substantieel minder. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet", aldus Van den Bos.

Dat het tekort kleiner is dan verwacht komt volgens de wethouder door de kritische bril waarmee naar aanvragen gekeken wordt. "Dat heeft blijkbaar al resultaat." Maar hij voegt daaraan toe dat er ook andere redenen kunnen zijn. "Die 1,9 miljoen was immers maar een prognose."

Op de begroting van Schouwen-Duiveland was 6,1 miljoen euro uitgetrokken voor jeugdhulp. En daarbij was al rekening gehouden met een stijging van de kosten van bijna één miljoen euro. Met de overschrijding wordt het totaal dus op 7,7 miljoen euro.

Protest in Den Haag

Schouwen-Duiveland is niet de enige Zeeuwse gemeente die meer geld moet uitgeven aan jeugdhulp dan was begroot. Voor alle Zeeuwse gemeenten bij elkaar werd vorig jaar al een tekort verwacht van ruim twintig miljoen euro. In november trokken Zeeuwse wethouders nog naar Den Haag voor extra geld. Tevergeefs; minister Hugo de Jonge (CDA) hield de hand op de knip.

Van den Bos geeft de schuld van de tekorten aan het rijk. Die heeft volgens hem de gemeenten veel te snel kortingen opgelegd voor jeugdhulp. "Maar we moeten anderzijds ook naar onszelf kijken en ons jeugdbeleid optimaliseren." Daar wordt aan gewerkt. Eind maart moet er een plan van aanpak liggen, hoeveel en hoe er bespaard kan worden op de jeugdhulp in de gemeente Schouwen-Duiveland.

