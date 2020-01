Fransman moet ruim een jaar de cel in na ongeluk Axel

Man uit Axel raakte zwaargewond (foto: HV Zeeland)

De rechtbank rekende het in haar vonnis de Fransman zwaar aan dat hij geen enkele keer niet op zitting is verschenen en dat hij al eerder veroordeeld is in eigen land voor rijden onder invloed. Daarnaast betuigde de Fransman wel via e-mail wel spijt naar het slachtoffer vanwege de verwondingen, maar verscheen hij vervolgens niet op de zitting.

Onvoorzichtig en onachtzaam

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden twee jaar cel en vier jaar rijontzegging geëist. De officier van justitie vond dat de Fransman zeer onvoorzichtig en onachtzaam had gereden en zag het ongeval als een misdrijf. De Fransman was in Frankrijk ook al drie keer eerder aangehouden voor rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. De advocaat van de verdachte was het daar toen niet mee eens en vond een taakstraf voldoende. Volgens zijn advocaat had de 38-jarige Fransman de avond vóór het ongeluk gedronken.

De Fransman stapte de volgende dag toch in de auto en vergat ook nog eens zijn bril die hij nodig heeft bij autorijden. Nadat een inhaalmanoeuvre met een vrachtwagen maar net goed afliep, ging het vervolgens fout en knalde hij op een andere auto, met het slachtoffer uit Sas van Gent. Beide bestuurders raakten na het ongeluk bekneld en moesten naar het ziekenhuis.