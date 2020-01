Bloemkolen met grijze vlekken uit Flevoland gratis af te halen bij de boer

Bij Boerderijwinkel Landlust midden in de polder bij Wolphaartsdijk liep het rond half twee heel even storm. Een vrouw uit Goes was speciaal voor de bloemkolen met de fiets naar de boerderij gekomen. "Ik zag het op Facebook en dacht: daar ga ik eens even kijken. En het is niet erg dat het niet helemaal witte bloemkolen zijn, dat snij je er af en je kan er van alles mee maken,"zegt ze. Een man uit Vlissingen kwam alleen voor aardappels, maar een paar gratis bloemkolen nam hij ook mee.

Onder geploegd

Volgens boer Martin Rijk is er niet mis met de bloemkolen. "Ze zijn grauw van kleur, maar de smaak is goed. En ik geef ze weg omdat ze anders worden onder geploegd en dat is zonde van dit product waar mijn collega voor heeft gewerkt."