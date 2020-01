'We willen Zeeland een beetje hipper maken'

Het bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid. Rondom evenementen werken er veel mensen voor Festive Events maar de harde kern bestaat uit Sofyan Azzagari, Robert Waverijn en Reza Geleedst.

Die laatste organiseerde jarenlang feesten in de Randstad: "Ik kwam in Zeeland wonen omdat mijn vriendin heimwee had. Toen leerde ik Robert en Sofyan kennen en hebben we dit bedrijf opgezet. Het is hier ook makkelijker om hippe dingen te organiseren. In de Randstad wordt het meteen overgenomen en nagedaan en dat heb je hier minder."

'Weinig te doen in Zeeland'

De Zeeuwse uitgaanswereld zit in zwaar weer. Café's lopen leeg en discotheken zien minder mensen binnenkomen volgens Waverijn: "Er is weinig te doen in Zeeland. Veel clubs gaan dicht en er is dus weinig animo om dingen te organiseren. Wij hopen dat een beetje goed te maken."

Naast muziekfeesten organiseert Festive Events bijvoorbeeld ook Lima Beach, het stadsstrand dat afgelopen zomer opende in Goes. Een concept dat het drietal in toekomst op meer plaatsen in Zeeland wil uitrollen in de toekomst.

Feestende mensen tijdens Thank Goes it's Friday (foto: Facebook Thank Goes It's Friday)

Het evenementenbedrijf wil een steentje bijdragen aan het hipper maken van Zeeland: "We zien Zeeland vergrijzen en mensen vertrekken richting de Randstad omdat dat hipper is. Wij willen laten zien dat Zeeland ook leuk is door hippe feesten te organiseren," aldus Azzagari.

'Een goede locatie vinden is lastig'

Evenementen worden op bijzondere locaties gehouden, zoals Thank Goes it's Friday in de Grote Kerk in Goes. Een vergelijkbaar feest was er ook al eens op het Abdijplein in Middelburg. Toch valt het vinden van zo'n locatie niet altijd mee volgens Azzagari: "Er zijn niet zo heel veel plaatsen voor evenementen in Zeeland dus je moet altijd goed zoeken en veel in gesprek voordat je iets kan organiseren."