Slachtoffer ongeluk Axel: Hij moet beseffen wat hij mij heeft aangedaan

"Ik ben tevreden met het vonnis van de rechtbank", zegt Kalfsvel. "Er was twee jaar geëist. Toen ik naar de rechtbank reed dacht ik dat het misschien een half jaar daarvan voorwaardelijk zou worden. Met achttien maanden, waarvan drie voorwaardelijk, kan ik goed leven."

In de kreukels

Martin Kalfsvel lag fysiek in de kreukels. Hij liep een verbrijzelde voet op en zijn nek werd langere tijd vastgezet. "Toen ik na zes weken hoorde dat de bestuurder van de andere auto gedronken had, stortte ik mentaal in elkaar", vervolgt Kalfsvel. "Ik ben zo snel mogelijk weer gaan werken, nadat ik het stalen frame kwijt was. Begonnen met halve dagen ben ik inmiddels weer volop aan het werk. Dat voelde echt als therapie voor mij."

Hij moet echt beseffen dat alcohol in het verkeer het leven van iemand op z'n kop kan zetten. Dat is onacceptabel." Martin Kalfsvel - slachtoffer ongeluk Axel

"Hij heeft al eerder met drank op achter het stuur gezeten", weet Kalfsvel inmiddels. "Hij kan in die vijftien maanden in de cel goed nadenken wat hij heeft aangericht. Hij had het al vaker gedaan. En dat hij met alcohol in het verkeer het leven van iemand op z'n kop kan zetten. Dat is onacceptabel."

Afwezig bij zittingen

De Franse verdachte is geen enkele keer bij zittingen aanwezig geweest. Dat nam de rechtbank de man ook kwalijk in haar vonnis. "Hij heeft een keer, vlak voor een zitting, per e-mail zijn spijt betuigd, maar daar hecht ik geen waarde aan", aldus Kalfsvel. "In de tijd ervoor heeft hij ook nooit contact gezocht. En dan had hij ook op een zitting kunnen verschijnen en dat heeft hij niet gedaan."

Kalfsvel hoopt er nu een streep onder te kunnen trekken. "Ik moet misschien nog wat met het mentale gedeelte doen, want ik heb toch een bijna-doodervaring gehad. Plus de schrikreacties in het verkeer die spelen nog parten. Zeker op tweebaanswegen heb ik daar last van. Daar ga ik komend voorjaar aan werken."

