Inloopspreekuur UWV helpt ondernemers alsnog aan personeel

Maar ook met andere vragen over arbeidskwesties kunnen de ondernemers terecht bij onder meer Mascha Visser van UWV. Na de maandelijkse ondernemerslunch bij Dockwize, neemt ze plaats om vragen te beantwoorden van ondernemers. "Ze kunnen hier alle vragen op het gebied van de arbeidsmarkt stellen. We hebben heel veel kennis in huis, als ik de vraag niet weet, kan ik altijd een collega benaderen om te helpen."

Ik denk namelijk dat er genoeg mensen zijn die van baan willen wisselen, maar dat zet je natuurlijk niet op een groot uithangbord." Willem Brouwer, directeur installatiebedrijf Laroes

Het is de eerste keer dat het spreekuur plaatsvindt. Vier ondernemers komen er op af. Zo wil Willem Brouwer, directeur van installatiebedrijf Laroes in Vlissingen, hulp bij het vinden van technisch personeel. "Het is ontzettend lastig om aan technisch personeel te komen. We hebben een klein installatiebedrijf en stellen best hoge eisen aan ons personeel. Dus de zoektocht is moeilijk." Toch heeft hij het idee dat ze hem bij het UWV kunnen helpen. "We hebben nu een plekje op een technische banenmarkt gekregen. Ik denk namelijk dat er genoeg mensen zijn die van baan willen wisselen, maar dat zet je natuurlijk niet op een groot uithangbord. Maar als we die mensen kunnen benaderen, zou dat leuk zijn!"

Op zoek naar een goede match

Ook Mascha is ervan overtuigd dat er nog genoeg Zeeuwen zijn die op zoek zijn naar een baan. "Alleen de match is moeilijk te maken op dit moment. Dus moeten ondernemers creatiever zijn. Bijvoorbeeld door mensen een kans te bieden en ze omscholen." Tot nu toe staan er drie spreekuren gepland. 7 januari, 4 februari en 3 maart. Alle momenten hebben een speciaal thema, maar de ondernemers kunnen ook met andere vragen bij het loket terecht. Na drie maanden wordt gekeken of het een succes is en of er een vervolg komt."