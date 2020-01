Duizenden handtekeningen: Sas van Gent wil snelle aanpak Westkade

"We bespreken dit elke week tijdens onze vergadering, maar het is inhoudelijk financieel en juridisch heel ingewikkeld", vertelt burgemeester Jan Lonink. "We kunnen heel moeilijk met nieuws naar buiten treden omdat de onderhandelingen heel moeizaam verlopen". De burgemeester beweert dat de betrokken kunstmestfabrikant Rosier nog een vergunningsaanvraag moet doen. "Pas dan kunnen de werkzaamheden beginnen en ik heb het bedrijf er vandaag nog herinnerd met die aanvraag te komen. Want iedereen is het beu hoe lang het duurt", aldus Lonink.

Onduidelijkheid

Volgens Bennie de Putter die de handtekeningenactie is gestart heeft de gemeente dit niet gecommuniceerd met de inwoners. "Winkels die te bereiken waren via de Westkade verdwijnen doordat zij klanten verliezen. Wij vinden dat we recht hebben om te weten wat de plannen met de weg zijn", vertelt De Putter.

Lonink zegt al eerder in gesprek te zijn geweest met de dorpsraad en de ondernemingsvereniging over de stand van zaken. Hij belooft de inwoners te informeren als de werkzaamheden van start gaan.

Burgemeester Jan Lonink huldigde tijdens de nieuwjaarsreceptie twee vrijwilligers die al jaren verhalen vertellen over de Tweede Wereldoorlog (foto: Omroep Zeeland)

De avond ging vooral over het thema van het afgelopen jaar: 75 jaar vrijheid en de Slag om de Schelde. In zijn toespraak riep Lonink twee vrijwilligers naar voren. Mario Maas van het Gdynia-museum in Axel en Willy Verschraegen uit Koewacht zetten zich al jaren in om verhalen uit en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding door te geven aan volgende generaties. Daarom kregen zij een klein aandenken aan het jubileumjaar; een kristal met het logo van 75 jaar vrijheid erin en een bos bloemen.

Mario Maas uit Axel en Willy Verschraegen uit Koewacht werden gehuldigd bij de nieuwjaarsreceptie in Terneuzen

