Middelburg vindt bomen van Rusische oliemaatschappij toelaatbaar

Bomen geschonken door Lukoil in het stadspark van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De partij stelde eind december kritische vragen. Zo vroeg GroenLinks zich af of de gemeente Middelburg zich op deze manier niet bindt aan een bedrijf dat, volgens de partij, nauwe banden onderhoudt met Poetin, die het volgens GroenLinks niet zo nauw neemt met de mensenrechten.

Lokale verduurzaming

Maar de gemeente Middelburg is het daar niet mee eens. In de beantwoording op de vragen schrijft zij: "Met het accepteren van deze éénmalige donatie als bijdrage aan lokale verduurzaming in het kader van een jubileum van een bedrijf dat gevestigd is in de provincie Zeeland, is er geen sprake van een verbintenis tussen partijen. Wij hebben geconstateerd dat de gemeente Middelburg géén directe relatie heeft met ZeelandRefinery/Lukoil. Het bedrijf is niet in de gemeente Middelburg gevestigd", -maar in de gemeente Borsele, red.- "wij hebben geen rol als vergunningverlener c.q. handhaver."

De Russische bomen in het stadspark van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Tot slot geeft de gemeente nog aan dat ze navraag heeft gedaan bij de gemeente Borsele. Daaruit zou blijken dat Borsele een goede relatie heeft met het van origine Russische bedrijf. Verder vindt Middelburg dat een schenking ten goede komt aan de inwoners en bezoekers van de gemeente en dat het daarom toelaatbaar is.

