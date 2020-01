Goedemorgen! Hof buigt zich over dodelijk ongeluk, handtekeningenactie Sas van Gent en Didi failliet

Frontale botsing

Dan een ander ernstig ongeluk, dat gebeurde op 11 september 2017. Martin Kalfsvel uit Sas van Gent werd slachtoffer van een frontale aanrijding, veroorzaakt door een dronken Franse bestuurder. Die 38-jarige Fransman werd gisteren tot achttien maanden cel veroordeeld, waarvan drie voorwaardelijk. Hij is ook vier jaar zijn rijbewijs kwijt. Kalfsvel hoopt dat de dader leert van zijn straf.

Martin Kalfsvel is tevreden met uitspraak rechtbank over straf voor ongeluk Axel (foto: Omroep Zeeland)

Martin Kalfsvel lag fysiek in de kreukels. Hij liep een verbrijzelde voet op en zijn nek werd langere tijd vastgezet. "Toen ik na zes weken hoorde dat de bestuurder van de andere auto gedronken had, stortte ik mentaal in elkaar".

Handjes schudden

Het is de tijd van de nieuwjaarsrecepties. In Sluis vierde de Middenstandsvereniging Sluis het 50-jarig bestaan tijdens de nieuwsjaarsborrel. Gisteravond werden er ook veel handjes geschud in het Scheldetheater in Terneuzen. Ondernemers uit Sas van Gent grepen de gelegenheid aan om handtekeningen aan te bieden aan het dagelijks gemeentebestuur. De afsluiting van de Westkade zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. De omleidingsweg is te smal voor auto's om elkaar te passeren, met alle gevolgen van dien.

Overhandiging handtekeningen op nieuwjaarsreceptie gemeente Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het zijn onzekere dagen voor klanten en medewerkers van kledingketen Didi. Het bedrijf is failliet. De keten bestaat bijna veertig jaar en heeft in heel Nederland 81 winkels. De winkels in Middelburg, Goes en Terneuzen blijven voorlopig open.

De deuren van Museum Hulst gaan wel zeker dicht, zij het tijdelijk. Nog twee exposities en dan is het even klaar. Volgend jaar heropent het museum aan de overkant van de straat. Goed nieuws voor liefhebbers die slecht ter been zijn: straks hoef je niet meer honderden traptreden op om het museum te bezoeken.

Dansende golven tijdens zonsondergang bij Westkapelle (foto: Hanneke JL, Westkapelle)

Weer

Het wordt een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen of motregen. Er straat een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag zou je de zon nog even kunnen zien. Geniet daar dan van, want tegen het eind van de dag kan het wat langer gaan regenen. Het is zacht voor de tijd van het jaar: 10 tot 12 graden.