Laatste jaar voor Museum Hulst op nummer 28

Het museum, dat al jaren is gevestigd in het 16-eeuwse gebouw De Vier Ambachten is zoals gebruikelijk in de winterperiode gesloten. Er wordt nu gewerkt aan de inrichting van een nieuwe expositie. Dat is een van de laatste in dit pand.

'Door die trappen sluit je veel bezoekers uit'

Bestuursvoorzitter Bert Zandvoort leidt ons rond en wijst de pijnpunten aan. "Ruimtegebrek is een groot probleem, zo is er maar één toilet, maar vooral de trappen en drempeltjes maken het lastig", zegt hij. Om in een van de toonzalen te komen moet je bijvoorbeeld over de eeuwenoude wenteltrap. Met veel treetjes en het is ook buik intrekken als er tegenliggers komen.

"Hierdoor sluit je dus veel potentiële bezoekers uit. Veel ouderen kunnen dit niet, terwijl zij, met het oog op de vergrijzing, een heel belangrijke doelgroep zijn", zegt Zandvoort, die ook conservator is van het Industrieel Museum in Sas van Gent.

De eeuwenoude wenteltrap naar de toonzalen is smal en gebruikersonvriendelijk (foto: Omroep Zeeland)

In het huidige pand staat de vrij bonte verzameling voorwerpen uitgestald over vier zalen; vitrines met klederdracht, archeologische vondsten, maskers die het verhaal van Reynaert de Vos uitbeelden. De zolderruimte staat vol oude materialen; tuigjes, sledes, karren, gereedschap.

In de nieuwe ruimte is dat straks anders. Er komt een chronologische indeling, met minder spullen maar met meer uitleg op een interactieve manier. In negen zalen worden bezoekers zo door de geschiedenis van Oost-Zeeuws-Vlaanderen geleid.

'Belgen zien we zeker als doelgroep'

"En we zullen ook vertellen over de Eerste Wereldoorlog, de vele Belgische vluchtelingen en over de invloed van Gent en omgeving die er op dit gebied is geweest. Ook interessant voor onze Belgische buren. Die zien we zeker als doelgroep."

Het 's Landshuis in Hulst, de nieuwe locatie van Museum Hulst (foto: Omroep Zeeland)

En iedereen kan straks makkelijk binnen; via de lift of de rolstoelbaan. De verbouwing en verhuizing kost anderhalf miljoen euro. Nu is het museum nog gratis, maar als het volgend jaar open gaat, moet een kaartje gekocht worden. Hoeveel die kosten is nog niet duidelijk.