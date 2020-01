Spits Doesburg keert per direct terug bij Hoek

Kyle Doesburg juicht na een doelpunt voor Hoek (foto: Orange Pictures)

Doesburg scoorde vorig seizoen aan de lopende band voor Hoek en kwam tot 25 treffers in de reguliere competitie. Daarmee had de aanvaller uit Goes een groot aandeel in het winnen van een periodetitel en daarmee het bereiken van de nacompetitie voor een plaats in de Tweede Divisie. Daarin werd Hoek uitgeschakeld door VVSB. Ondanks zijn succesvolle seizoen vertrok Doesburg bij Hoek en tekende hij een contract bij SteDoCo, dat ook in de Derde Divisie speelt. In maart was Doesburg te gast in de sporttalkshow De Derde Helft en was al niet erg enthousiast over zijn transfer.

Doesburg kwam bij SteDoCo weinig aan spelen toe. Hij scoorde in de uitwedstrijd tegen GOES wel de winnende treffer, maar zat verder voornamelijk op de bank. Hoek kan een veel scorende spits juist goed gebruiken. Middenvelder Rik Impens is de topscorer met tien goals. De aanvallers Erwin Franse (5), Ruben de Jager en Robin Nelis (beiden 4) zijn daarna de meest scorende spelers.



Hoek hervat de competitie aanstaande zaterdag met een thuisduel tegen VVOG.