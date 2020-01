Weer recordjaar voor fusiehaven North Sea Port

De Zeeuws-Gentse fusiehaven North Sea Port ontstond twee jaar geleden uit de Gentse havens en het Zeeuwse havenbedrijf Zeeland Seaports (foto: Omroep Zeeland)

Een jaar geleden was de directie van North Sea Port nog huiverig over het jaar 2019. Het was onzeker wat de gevolgen zouden zijn van de Brexit en de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Die gevolgen blijken redelijk beperkt, waardoor de aan- en afvoer van goederen in de haven toch een stijgende lijn laat zien.

Sterke groei containers

Het aantal aan- en afgevoerde containers in de havens van North Sea Port blijkt enorm gegroeid met 48,7 procent. De groei is te danken aan de opening van nieuwe handelslijnen, voor onder meer koelcontainers. North Sea Port ziet zichzelf nu in toenemende mate als "een draaischijf voor containers tussen zeevaart en binnenvaart."

Directeuren Jan Lagasse en Daan Schalck van North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

De aanvoer van droge bulk is ook gegroeid, met 5,4 procent. Dan gaat het vooral om zand, grind en bouwmaterialen. De vraag naar deze producten is gestegen, omdat de bouw na de bankencrisis inmiddels weer op volle toeren draait.

Daling

Niet alle sectoren draaien goed. Bij de - petrochemische - natte bulk is er juist een daling van 2,2 procent. De sector ro/ro - roll on, roll off - laat een forse daling zien van bijna tien procent. Dat is goed te merken in de aan- en afvoer van voertuigen en trailers in de Zeeuws-Gentse havens.

Vooruitzichten 2020

Was North Sea Port een jaar geleden voorzichtig over wat het jaar 2019 zou brengen; ook voor het komend jaar zijn er aarzelingen. Opnieuw worden de Brexit en handelsoorlogen genoemd. Daarnaast signaleert North Sea Port dat de economische groei aan het afvlakken is.