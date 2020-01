Aandenken voor vrijwilligers die oorlogsherinneringen doorgeven

huldiging vrijwilligers nieuwjaarsreceptie gemeente Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De heren kregen de onderscheiding vooral voor hun inzet rond de viering van 75 jaar vrijheid. Verschraegen was verrast dat hij naar voren werd geroepen. "Ik had het niet verwacht. Er zou wel iets gebeuren, want ik ben speciaal uitgenodigd om hier aanwezig te zijn."

'Weinig waardering voor Poolse militairen'

Verschraegen gaf de afgelopen drie maanden tien lezingen over de oorlog en vertelde op 31 augustus tijdens de start van de viering over de rol van Poolse militairen tijdens de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. "Ik vind dat de Poolse militairen veel te weinig zijn gewaardeerd voor alles wat ze gedaan hebben, niet alleen hier in de streek, maar ook in de rest van Nederland en West-Europa."

Mario Maas van het Oorlogsmuseum Gdynia in Axel heeft in oktober een hoge onderscheiding gekregen voor zijn inzet voor Polen en het Poolse volk. Maas kreeg door de Poolse president Duda het Ridderkruis in de orde van Verdienste van de republiek Polen opgespeld. "De hoogste onderscheiding die je als buitenstaander kunt krijgen. Ik heb vijftien jaar het Oorlogsmuseum in Axel en wij spannen ons heel veel in om de Poolse strijders in het daglicht te zetten."

